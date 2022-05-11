Sahnede kral ve dilenci eşit

Genel sanat yönetmenliğini usta oyuncu Turgay Tanülkü’nün yaptığı ‘Cephede Piknik’ oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Çocuk odaklı projelerle gönülleri fetheden Tanülkü, Ankara Altındağ’da yaşayan dezavantajlı çocuklarla tiyatro oyunu hazırladı. ‘Yarınlar ve Umutlar Projesi’ kapsamında hayata geçirilen oyunda rol alan çocuklar, Tanülkü’den 3 ay boyunca drama eğitimi aldı.

İspanyol yazar Fernando Arrabal’ın kaleme aldığı oyununun galası bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ‘Gençlik Parkı Büyük Sahne’de gerçekleşecek. Tanülkü, çocuklarla birlikte hazırladıkları oyun için “Savaşan bir dünya var. İnsanları yok eden savaşlar var. Bu savaşlara dur deme noktası bu oyun. Çünkü insanlar birbirine düşman doğmuyor biz onları düşman ediyoruz birbirlerine” dedi.

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ÇOCUĞA ‘MERHABA’ DE

Türkiye’nin her yeri için geçerli olan bir proje olduğunu belirten ve proje hakkında bilgi veren Turgay Tanülkü şöyle konuştu: “Sokaktaki evlatlarla sizin evinizdeki evlatların aynı çatı altında buluşması bu proje. Çünkü dışlanan çocuklar benim ülkemin çocukları. Serbest bırakılan çocuk başkalarından etkilenerek farklı yollara başvuruyor. Bunları engellemek adına bu çocuklarla birlikte olmak ana felsefem. Karın doyurmak bir şekilde yapılır ama sevgiyi paylaşmak önemlidir. Bu çocuklarla sevgiyi paylaşmalı, ona değer verdiğini göstermelisin, çocuğa ‘merhaba’ demeyi öğrenmelisin. O çocuğa merhaba ile yaklaştığın zaman kişiliğini toparlamaya başlar.”

KÜÇÜK İSYANLAR BÖYLE BAŞLIYOR

Özellikle sokak hayatının belirgin olduğu bölgelere yoğunlaşıldığını söyleyen Tanülkü “O sokaklarda yetişen çocuklar Ulus’a, Kızılay’a indiklerinde aradaki farkı görünce hırçınlaşıyor. ‘Ben de aynı şehirde yaşıyorum ama ben onlar gibi gezmiyorum, yiyip içmiyorum’ diyorlar. İşte bu, küçük isyanların başlama noktası. Tiyatro senin eşit olduğunu gösteriyor. Oyunda kral da olsan dilenci de olsan sonunda el ele tutuşup, selam veriyorsun. Tiyatronun eşitliği, özgürlüğü anlatma dili vardır. Çocuklara da bunu öğretiyoruz. ‘Sen önemlisin’ diyorsun çocuğa” ifadelerini kullandı.

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KÖY ÇOCUKLARININ DA HAKKI

Oyunun Anadolu’ya açılacağı müjdesini veren Tanülkü, “Bir TIR’ı tiyatro sahnesi haline getireceğiz. Bütün ilçe ve köyleri dolaşacak bir ekip oluşturulacak. Çünkü köydeki çocuklarımızın da hakları var. Onlar da görecek belki onlardan da oyuncu çıkacak. Oyunculuk derken artist olmaktan bahsetmiyorum. Benim derdim çocuğun artist olması değil, insanlarla ilişki kurması” dedi.

SAVAŞIN KARA MİZAHI

Fernando Arrabal’ın eseri Cephede Piknik’te savaş olgusu üzerinden bireycilik ve bireyler arasındaki çatışmalar eleştiriliyor. Eserde bir çiftin, oğulları ve bir düşman askeriyle savaş sırasında yaptıkları piknik anlatılıyor. Piknikte karakterler, ne için ve kime karşı savaştıklarını bilmediklerini fark ediyor ve savaşı sonlandırmaya karar veriyorlar. Ancak savaşın doğası onların algıladığı kadar basit değildir. Savaşa bir son vermek yönündeki saf ve iyi niyetli arzuları ve içinde bulundukları gerçekliğe olan yabancılıkları onların trajik sonunu hazırlıyor. Arrabal bu gerçekliği usta bir dille ve güldürü unsurundan faydalanarak ifade ediyor.