​Sahte içkiden bir haftada 27 kişi öldü

Yılbaşı öncesi sahte içki kaynaklı ölümler arttı. İstanbul’da 7, Antalya’da 4, Gaziantep’te 4, Kahramanmaraş’ta 4, Erzincan’da 2, Sivas’ta 2, Yalova’da 2, Mersin’de 1, Aksaray’da 1 olmak üzere 9 kentte 27 kişi sahte içkiden can verdi.
Ölümlerle birlikte denetimler de sıklaştı. Dün 19 ildeki baskınlarda onlarca şüpheli gözaltına alındı.
Adana’da 9 bin 467 litre, Malatya’da 4 bin 173 litre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki baskınlarda 1400 litre, Bursa’da da 400 litre sahte içki, Mersin’de ise 1,5 ayda 5 bin 379 litre etil alkol ele geçirildi.