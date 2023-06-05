Sakarya Türküsü’nün sergisi açıldı

Her yıl Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının anısına hazırlanan “Bir Şiir Bir Hayat/Sakarya Türküsü” sergisi AKM Galeri’de ziyarete açıldı. Üstad’ın “Sakarya Türküsü” şiirine odaklanan sergide, Kısakürek’in 1949 yılında Ankara-İstanbul treniyle Sakarya Nehri’nin üstünden geçişi canlandırılıyor. Dijital çalışmaların yer aldığı sergiye temsili biletinizi alarak başlıyorsunuz. Üç kompartımanın yer aldığı tren alanından sonra deneyim-lenebilecek farklı alanlar yer alıyor. Üstad’ın eserlerinin ve yapıtlarının da sergilendiği “Bir Şiir Bir Hayat”ı 11 Haziran’a kadar AKM’de ziyaret edilebilir.