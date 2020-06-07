Salgın varsa rotanı değiştir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını (Kovid-19), turizmi de etkiledi. Sürecin yavaş yavaş normalleşmeye başlamasıyla birlikte turizm de yeni rotasını belirlemeye çalışıyor. Haziran ayından itibaren birçok kişi de tatil planlarını yapıyor. Ancak tatilciler, alışık oldukları klasik tatil yerine alternatifleri değerlendirmeye çalışıyor. Tatil planı yapanlar, özellikle kalabalık oteller yerine biraz daha izole butik otel, ahşap bungalov evler, karavan, çadır, kamp, doğa tatilleri, yazlık ve tekne kiralamak için araştırmalarını sürdürken bazı tatilcilerde rezervasyonlarını şimdiden yaptırmaya başladı. Kalabalık ortamdan uzak tatil yapmayı tercih edenler için biz de turizmcilerle konuştuk. Turizmde yeni normalleri ve koronovirüs sonrası gidebilecekleri rotaları sizin için derledik.

DOĞAYA YAKIN SAKİN YERLER

Covid-19 salgını hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi seyahat tercihleri üzerinde de etkili olduğunu belirten Bukla Tur kurucu ortağı Okan Yenigün, “Belki daha tatile çıkmadık ama evde kaldığımız bu uzun süreçte pek çoğumuz “Bu sene tatilimi, nerede ve nasıl yapacağım?” sorusunu sordu. Bu tatilin önceki yıllara göre daha izole, sakin, yurt içinde, doğaya daha yakın, küçük otellerde konaklanan ve hatta çadırda kalınan, küçük gruplarla gidilen bir tatil olacağı kesin gibi. Türkiye’nin pek çok yerinde hem butik otellerde konaklayıp hem de küçük gruplarla doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Belki de şu an en çok konuşulan, Karadeniz Tatilini gerçekleştirebilirsiniz” dedi.

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KİRALIK TEKNELERE REVAÇ

Daytours Yönetici Ortağı Kaan Şaf›da, “Pandemi nedeniyle hepimizin sosyal mesafe önceliği aradığı bugünlerde Mavi tur yaz tatili olarak en iyi alternatif olarak öne çıkıyor. 3,4,5,6 ve 7 kabinli guletlerin yanında, bu yıl daha çok ilgi odağı haline geleceğini düşündüğümüz butik tatile olanak sağlayan fiber yelkenliler, katamaran ve motor yatları da mavi tur kapsamında kullanılacak. Kabin kiralama döneminin yavaş yavaş sona ereceği ve kişiye veya ailelere özel butik teknelerin rağbet göstereceği bir sezona giriyoruz. Özellikle son iki haftadır çok yoğun bir talep gören mavi turlar, bugüne kadar daha çok yabancı turistlerin ilgi alanı iken, bundan sonra yerli pazarda da ilgi odağı haline geleceğini düşünmekteyiz” diye konuştu. Bu yıl öne çıkan seçenekler neler olacak işte bu rotaları sizin için derledik:

Karavan:

Koronavirüs endişesiyle kalabalıktan uzak izole bir ortam arayan tatilciler karavan turizmine de yöneldi.Herkesin hayali olan karavan, koronavirüs salgını sürecinde farklı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. 4 kişilik karavanın fiyatı 40- 45 bin liradan başlıyor. Kiralamak isterseniz fiyatlar ise 5 kişilik karavan günlük 500 TL’den başlıyor. Muğla Akyaka, Çanakkale Kazdağları, Bolu Yedigöller, Muğla Dalyan, Muğla Ölüdeniz, Nevşehir Kapadokya, Antalya Olimpos, Antalya Kaş’da bulunan karavan kamp alanlarını tercih edebilirsiniz. Karavan alan kiralama fiyatları ise 45 TL’den başlıyor.

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Çadır ve Kamp:

En izole tatil olarak öne çıkan doğada bir çadırda kalmak. Yalnız bu tatil şeklini yapmak için biraz deneyimli olmak, kamp kurma hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Eğer böyle bir deneyime sahip değilseniz. İki seçeneğiniz var. Seyahat acentalarının 2-4 günlük kamp turlarına katılabilirsiniz. Tüm kamp malzemelerini veriyorlar. İğneada Longozu (Kırklareli), Kerpe (Kocaeli), Pürenli Yaylası (Bolu), Erikli Yaylası (Yalova), Şavşat Macahel (Artvin), Yenice Ormanları (Kastamonu), Kapadokya (Nevşehir) kamp seçeneklerinden bazıları ve fiyatları 500 - bin 800 TL arasında değişen kamp tatilleri 14 kişilik küçük gruplarla gerçekleştiriliyor. Bir diğer kamp seçeneği de deniz kenarı veya orman içlerinde kurulmuş kamping tesislerine gitmek. Kendi çadırınızı götürebildiğiniz gibi oradaki çadırları da kiralayabilirsiniz. çadır fiyatları ise 160 ila bin 500 TL arasında değişiyor. Kiralıklar ise günlük olarak 50-150 TL arasında değişiyor.

Karadeniz Yaylaları:

Belki de şu an en çok konuşulan, Karadeniz Tatilleri. Elbette ki Karadeniz’de de yoğun olan yerler var. Fakat Karadeniz’in sonsuz vadileri, yükseklerdeki yaylaları ve gölleri, zirveleri önümüze sınırsız seçenek sunuyor. Üstelik herkesin yapabileceği değişik zorluk seviyelerinde yürüyüşler içeriyor. İsteyene kolay yayla yürüyüşleri isteyene zor zirve çıkışları. Sosyal medyada gördüğünüz yerler dışında bilmediğiniz ama gidince iyi ki diyeceğiniz yerler “izole tatil” kavramı ile bütünleşiyor. Sakinlik, konaklama tesislerinin çeşitliliği, yürüyüş parkurlarının zenginliği ve program sayısı açısından Rize ve Artvin bölgesi biraz önde. Maselevat Vadisi, Laz Alpleri, Fırtına Vadisi’nin üst kısımları, Kaçkar Dağı, Macahel ve Şavşat aradığınız Karadeniz tatilini bulabileceğiniz, kalabalıktan uzak yerler. Konaklamalar butik otellerde veya küçük tesislerde yapılıyor. Giresun Kümbet Yaylasındaki Birun Dağ evleri bu yazın gözde mekanları arasında. Ayrıca yaylalara 3-7 gün arasında değişen turlar gene 14 kişilik gruplarla yapılıyor ve fiyatları bin 400-2 bin 950 TL arasında değişiyor.

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Doğa tatilleri:

Türkiye’nin pek çok yerinde hem butik otellerde konaklayıp hem de küçük gruplarla doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Erzincan Kemaliye, Ormana Düğmeli Evler, Bafa Gölü, Kapadokya, Kastamonu Küre Dağları, Antalya Likya Yolu, Kırklareli İğneada bunlardan bazıları. Deniz kenarı olan bölgelerde yürüyüşlerin arasında denize de girebilirsiniz. Daha önce böyle bir tatile çıkmamış olabilirsiniz. Yapmanız gereken yürüyüş ayakkabısı, sırt çantası, yağmurluk gibi temel malzemeleri alıp maceraya başlamak. Doğada olmanın verdiği huzur ve yeni yerler görmenin verdiği heyecan devamını getirecektir. Bu tür turlar 800 TL ile 1800 TL arasında değişiyor. Gidilen yer, konaklanan yer ve gün sayısı etkili. Küçük gruplarla yapıldığını unutmamak lazım.

Ahşap bungalov evler yada yazlık villalar:

Korona sonrası dönemde turizmde çözüm olarak nitelendirilen ‘yazlıklar’ tatilcilerin yeni gözdesi olma yolunda. Kalabalıklardan uzak bir tatil geçirmek isteyenler artık 1000 kişilik otellere değilde butik otellere veya villalara talep ediyor. Ülkenin gözde destinasyonları ise Ege ve Antalya bölgesi. Bu bölgelerde yer alan Kalkan, Kaş, Fethiye ve Bodrum bölgesindeki yazlıklar ve villalar büyüklüklerine göre aylık 2 ila 25 bin TL arasında değişiyor. Daha doğa ile iç içe olmak isteyenler için ise İstanbul›a yakın olan Şile, Ağva, Sapanca, Maşukiye, Bolu’daki ahşap bungalov evleri tercih edebilirler. Bu evlerin günlük kiraları ise kişi başı fiyatları ise 150 ile 350 TL arasında değişiyor.

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Tekne tatili veya mavi tur:

Hepimizin fiziksel mesafe önceliği aradığı bugünlerde Mavi tur yaz tatili olarak en iyi alternatif olarak öne çıkıyor. Normalleşme süreci ile birlikte, her turdan sonra dezenfekte işlemi yapıldığı takdirde tekneler, izole bir ortamda ailesi veya arkadaşları ile birlikte tatil yapmak isteyen tatilcilerin gözdesi haline geliyor.Ülkemizde başta Göcek olmak üzere Marmaris, Fethiye, Bodrum çıkışlı Mavi turlar düzenleniyor. Bir noktadan çıkıp tekrar aynı noktaya dönüldüğü gibi, turu farklı bir destinasyonda sonlandırmaya da olanak veren turlar düzenleniyor. Fiyatlar, tekne boyuna, kabin sayısına, teknenin yapım yılına ve seçilen rotaya bağlı olarak değişmekle birlikte, 3 kabinli 6 kişilik bir ailenin veya arkadaş grubunun birlikte bir hafta tatil yapabileceği bir yelkenli teknenin fiyatı kişi başı yaklaşık 3 bin 500 TL’den başlıyor.