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Şam’da ahşap mozaik sanatı bitiyor mu?

Şam’da ahşap mozaik sanatı bitiyor mu?

04:0011/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suriye’nin başkenti Şam’da kentin estetik ruhunu ve mimari mirasını ahşaba işleyen mozaik sanatını tüm zorluklara rağmen ayakta tutan ustalar, mesleği devredecek yeni kuşakların yetişmemesinden endişeli.

Usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan bu sanat, yüzyıllar boyunca el emeği ve sabırla yaşatıldı. Hamvi kardeşler de Bab Tuma’daki atölyelerinde, bu mesleği koruyan son ustalardan biri. Şamlı Hristiyan bir aileye mensup olan kardeşler, yaklaşık 60 yıldır aynı atölyede beraber çalışarak babalarından öğrendikleri mesleği yaşatıyor.

Ancak ustaların bugün karşı karşıya olduğu zorluklar yalnızca ekonomik değil, sık sık yaşanan elektrik kesintileri de işlerin aksamasına yol açıyor. Gençlerin ilgisizliği de bu kadim sanatın geleceğini tehdit eden en önemli unsur olarak öne çıkıyor.



#Sanat
#Aktüel
#Zanaat
#Ahşap mozaik
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