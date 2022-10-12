​Sanat atölyeleri misafirlerini bekliyor

İş Sanat, yeni sezonda İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde düzenlediği atölyelere devam ediyor. Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrenciler, atölyelerden yararlanabilecek. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “Müze Hatıram Atölyesi”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Madalya Atölyesi”, “Bütçe Tutum Tasarruf” ve “İşim Birikim” atölyeleri düzenlenecek. Tamamı ücretsiz olan atölyeler için atolye@issanat.com.tr adresinden ya da 0212 511 18 04 telefon numarasından rezervasyon talebi oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.