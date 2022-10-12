Hayat Sanat atölyeleri misafirlerini bekliyor
KÜLTÜR SANAT

Sanat atölyeleri misafirlerini bekliyor

İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrenciler, atölyelerden yararlanabilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanat atölyeleri misafirlerini bekliyor
​Sanat atölyeleri misafirlerini bekliyor

İş Sanat, yeni sezonda İstanbul ve Ankara’daki müzelerinde düzenlediği atölyelere devam ediyor. Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş grubundaki öğrenciler, atölyelerden yararlanabilecek. Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde “Müze Hatıram Atölyesi”, “Dünyanın Parası Atölyesi”, “Madalya Atölyesi”, “Bütçe Tutum Tasarruf” ve “İşim Birikim” atölyeleri düzenlenecek. Tamamı ücretsiz olan atölyeler için atolye@issanat.com.tr adresinden ya da 0212 511 18 04 telefon numarasından rezervasyon talebi oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi için www.issanat.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu ile Assos ve Troya Tünelleri’nin açılış törenine Beştepe’den canlı yayınla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje sayesinde 50 dakikalık yolun 5 dakikaya düşeceğini söyledi. Muhalefete yönelik eleştirilerini de sürdüren Erdoğan, “Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz gelecek asrı planlıyoruz" dedi.

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