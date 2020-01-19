Hayat Sanat çocukla buluşunca
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sanat çocukla buluşunca

Yarıyıl tatili aslında çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için bulunmaz fırsat. Evde televizyon karşısında ya da internet başında zaman öldürmek yerine ailece çok daha güzel vakit geçireceğiniz aynı zamanda miniklerin dünyasında unutulmayacak izler bırakacak etkinliklerde buluşun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mesela çocukları sanat dünyasıyla tanıştırmak için bu yıl da harekete geçen Akbank Sanat’ın hazırladığı eğlenceli etkinliklere göz atabilirsiniz. 25 Ocak Cumartesi günü saat 11.00 ila 12.00 arasında gerçekleşecek olan “Ailece Mozaik Atölyesi”ne ne dersiniz? Bir çocuk bir yetişkinden oluşan toplum 20 kişiyle sınırlı olan bu etkinlikte “Millefiori” tekniği ile birbirinden renkli ve yaratıcı mozaikler hazırlayabilir, çocuğunuz ile birlikte hem eğitici hem de eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve yaratıcılık! Bakalım çocuklarla büyüklerin hayal birlikteliğinden ortaya ne çıkacak? (Bilet 30 TL)

Fotoğraf: Arşiv

YILDIZ SANATLARI

6-12 yaş arası çocuklara hitap eden “Yıldız Sanatları” atölyesi de var. Bu atölyede çocuklarla birlikte bir kağıdın içindeki güzelliği görebilmek için sanat, ortaya çıkartabilmek için matematiksel tasarım ve bu işi kurallara bağlamak için de bilimsel düşünce kullanılmış. Çocuklar matematik teoremi ile ortaya çıkardıkları pentagram yıldızlarını Vincent Van Gogh’un en ünlü eseri “Yıldızlı Gece“ tablosundaki yıldızlarla buluşturuyor. Etkinlik 25 Ocak, Cumartesi 13.00 – 14.00 ve 1 Şubat, Cumartesi 11.30 – 12.30 tarihlerinde. (20 TL / 12 kişi ile sınırlı)

Akbank Sanat’ın “Rengarenk Kupalar” atölyesinde çocuklar önce Salvador Dali’yi tanıyor daha sonra sanatçının resimlerini inceleyerek Dali’nin sürreal kaleminden aldıkları ilhamla kendi porselen kupalarını tasarlıyorlar. Etkinlik takvimi: 25 Ocak, Cumartesi 14.15 – 15.30 (20 TL /15 kişi ile sınırlı) 1 Şubat’ta 13.00-14.00 arası diğer etkinlik ise yaratıcılık. Bu atölyede eğlenceli kalemler, çocukların yaratıcı ellerinde sanatsal maket oyuncaklara dönüşüyor. Keçeli kalemleriyle hem yaratıcı resimlere hem de çok eğlenceli oyunlara imza atan çocuklar, atölyeden kendi yaptıkları sanatsal oyuncak maketler ile ayrılıyorlar. (20 TL /10 kişi). (Biletler Biletix’ten ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.)

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