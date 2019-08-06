Hayat Sanat varsa umut da var
KÜLTÜR SANAT

Sanat varsa umut da var

İnsanlık tarihiyle yaşıt olan göç olgusu, son yıllarda daha görünür ve etkili şekilde hayatlarımıza giriyor. Özellikle kadın ve çocukların yaşadığı acıların resmedildiği “GÖÇ” adlı sergide ayrıca sanat var oldukça umudun da var olacağı, 28 sanatçı tarafından gözler önüne seriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
28 sanatçının ürettiği eserin yer aldığı ‘GÖÇ’ adlı sergide ülkeler arası göçün yanı sıra ruhsal göçün etkileri de yansıtılıyor.
28 sanatçının ürettiği eserin yer aldığı ‘GÖÇ’ adlı sergide ülkeler arası göçün yanı sıra ruhsal göçün etkileri de yansıtılıyor.

Savaş, doğal afet, iklim gibi birçok sebep nedeniyle milyonlarca insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Afrika’dan Asya’ya, Amerika’dan Avrupa’ya farklı kıtalarda yaşanan olayların sebebi ne olursa olsun göçte yaşanan acılar ortak. Sergi insanlık tarihi kadar eski olan bu olayı sanatla buluşturuyor. 28 sanatçının ürettiği eserin yer aldığı ‘GÖÇ’ adlı sergide ülkeler arası göçün yanı sıra ruhsal göçün etkileri de yansıtılıyor. Her eserde farklı bir göç etme kaygısı ve güdüsü kendisini gösteriyor. Ülkelerinden koparılmak zorunda kalan ailelerin yakınlarını kaybetmeleri de farklı bir dramı ortaya koyuyor.

Kadınların ve çocukların yaşadığı dramdan parçaların da anlatıldığı sergide ayrıca umudu simgeleyen eserler de var.

ETKİLER SANATLA BULUŞTU

Göçün bıraktığı etkileri sanatla buluşturan ‘GÖÇ’ karma sergisinde Aslı Ekim, Barış Şehri, Başak Heval Tonger Yazıcı, Betül Kınay, Cangül Gügük, Deniz Akkoyun, Dilara Karakaş, Ece Ağırtmış, Eda Çağıl Çağlarırmak, Emir Yasin Yağmurca, Gizem Karahan, Gülçin Uzun, İrem Hakyemez, K. Muzaffer Gençer, Mesut Eser, Nezih Yaman, Ömer Faruk Erçetin, R. Hakan Arslan, Selin Tahtakılıç, Serdal Kesgin, Seren Ceren Asyalı, Simay Yaman, Suna Doğruyol, Suna Tüfekçibaşı, Tuğba Matgöncü, Ümit Tekindağ, Zeliha Aksoylar ve Zeynep Yıldıral yer alıyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergiyi Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Galleri’oe 31 Ağustos tarihine kadar görebilirsiniz.

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  • Düşünmeye çağırıyor
  • Göç olgusu ve göçmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken sergi, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan göçmenlerin değişen hayatlarının meydana getirdiği kalıcı etkilere işaret ediyor. Söz konusu kimlik değişiminin dürtü ve duyguların, ruhsal alan, zamansallık ve sosyal yakınlık boyutuna dikkat çekiliyor. ‘GÖÇ’ sergisi yakınlık ve uzaklık, umut ve nostalji, üst benlik ve akıl dönüşümlerini ele alarak izleyiciyi düşünmeye ve bilinçlenmeye çağırıyor.

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