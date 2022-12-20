​Sanata AKM ile doyduk.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), geçirdiği restorasyonun ardından açıldığı 29 Ekim 2021’den bu yana 1 milyon 300 bin ziyaretçiyi konuk etti. Operadan baleye, tiyatrodan konsere, sergilerden çocuk atölyelerine farklı buluşmalara sahne olan AKM’de yıl boyunca bin 265 etkinlik gerçekleşti.

Türk Telekom Opera Salonu, Tiyatro Salonu, AKM Galeri, Çok Amaçlı Salon, Müzik Platformu, Kayıt Stüdyosu, Çocuk Sanat Merkezi, Kütüphane ve AKM Yeşilçam Sineması yıl boyu ziyaretçilerin uğrak nokrası oldu. AKM’de bu yıl 275 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterisinin yanı sıra söyleşiler, okur yazar buluşmaları ve çeşitli atölyeler düzenlendi.

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FESTİVALLERİN UĞRAK NOKTASI

Caz müzisyeni, Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, İspanyol müziğinin usta ismi Buika, Yusuf İslam ve Stacey Kent gibi isimler AKM’de sahne aldı. Çocuklar için 386 farklı atölye yapıldı ve 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu. “Carmen” operası 15 yıl sonra AKM’de sahnelendi. Ayrıca AKM’de başta Beyoğlu Kültür Yolu Festivali olmak üzere, Çocuk Sanat Festivali, çeşitli kısa film festivalleri, Boğaziçi Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Günleri, Uluslararası Distopya Film Festivali, Ödüllü Filmler Haftası, İKSV Müzik Festivali, Akbank Caz Festivali, İstanbul Uluslararası Halk Müziği Festivali gibi birçok organizasyona da ev sahipliği yapıldı.