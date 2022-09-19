Hayat Sanatçı Ahmet Özhandan LGBT dayatmasına tepki Yaradılışımıza uygun değil
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Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil

LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişinin dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Bir televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Özhan da LGBT dayatmasına ilişkin fikirlerini açıkça ifade etti. Özhan, "Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanatçı Ahmet Özhandan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil
Ahmet Özhan

LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişi dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Saraçhane'den Beyazıt'a yürüdü.

LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

Türkiye’nin gündemine oturan protesto, ekranların da konusuydu.

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"


24 TV’deki “Arafta Sorular”a konuk olan sanatçı Ahmet Özhan, Esra Elönü’nün sorusuna karşılık LGBT ile ilgili düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirdi.

“Böyle bir hürriyet olamaz” diyerek sözlerine başlayan Özhan, şöyle devam etti:

“Erkek ile kadın işlevsel olarak özel yaratılmıştır. Birliktelikleri neslin ve türün devamı için üretkenlik getirir. Ve bunun da sahih yoldan yapılması lazımdır. Ama iki erkeğin ya da iki kadının birlikteliği bir üretkenlik ortaya koymayıp, sadece nefsi birtakım tatmin içeriyor ise bu varlığın bütünselliği paradigmasından koparır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kim için? Benim gibi düşünenler için.

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Ailelerin yürüyüşü LGBT’lileri panikletti: Ünlü isimlere tek tek paylaşım yaptırdılar

"Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim"


Benim gibi düşününler ile yine bu İslam kültürü anlayışı içerisinde ‘güzel davet, sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye’ eder. Bu aynı zamanda inanan insanların görevidir. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok.”

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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
FOTOĞRAF 8
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LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

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"LGBT dayatmasına faşizmine karşı 'hayır' demek için buradayız"
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye gelen sanatçı Ali Nuri Türkoğlu Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada 'LGBT dayatmasına, faşizmine hayır demek için buradayız' dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu: Ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz
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Bahadır Yenişehirlioğlu: Ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz
Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. Yürüyüşe katılan sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu 'İnsanların özel hayatlarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Ama ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Büyük Aile Yürüyüşü için toplanan kalabalığa LGBT'lilerden taciz
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Büyük Aile Yürüyüşü için toplanan kalabalığa LGBT'lilerden taciz
İstanbul Saraçhane'de eşcinsellik dayatmasına karşı düzenlenen 'Büyük Aile Yürüyüşü'nde provokasyona gelen sapkın LGBT'liler, vatandaşlar tarafından yuhalandı.

LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
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LGBT dayatmasına karşı yürüyüşe katılmak isteyenler Saraçhane'ye akın etti
LGBT dayatmasına karşı yapılacak 'Büyük Aile Yürüyüşü'ne katılmak isteyen vatandaşlar Fatih'teki Saraçhane Parkı'na akın etti. Toplanan kalabalık, 'Küresel çetelerden aileni ve neslini koru, kulak ver bu sese aile hedefte, LGBT propaganda ve dayatmasına dur de, cinsiyetsiz toplum projesine dur de.' yazılı dövizlerle alana giriş yaptı.


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