Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil
LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişinin dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya gelmesinin yankıları sürüyor. Bir televizyon programına konuk olan sanatçı Ahmet Özhan da LGBT dayatmasına ilişkin fikirlerini açıkça ifade etti. Özhan, "Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok" diye konuştu.
LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişi dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Saraçhane'den Beyazıt'a yürüdü.
Türkiye’nin gündemine oturan protesto, ekranların da konusuydu.
"Bu kabul edilebilir bir şey değil"
24 TV’deki “Arafta Sorular”a konuk olan sanatçı Ahmet Özhan, Esra Elönü’nün sorusuna karşılık LGBT ile ilgili düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirdi.
“Böyle bir hürriyet olamaz” diyerek sözlerine başlayan Özhan, şöyle devam etti:
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“Erkek ile kadın işlevsel olarak özel yaratılmıştır. Birliktelikleri neslin ve türün devamı için üretkenlik getirir. Ve bunun da sahih yoldan yapılması lazımdır. Ama iki erkeğin ya da iki kadının birlikteliği bir üretkenlik ortaya koymayıp, sadece nefsi birtakım tatmin içeriyor ise bu varlığın bütünselliği paradigmasından koparır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kim için? Benim gibi düşünenler için.
"Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim"
Benim gibi düşününler ile yine bu İslam kültürü anlayışı içerisinde ‘güzel davet, sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye’ eder. Bu aynı zamanda inanan insanların görevidir. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok.”