Sanatçı Ahmet Özhan'dan LGBT dayatmasına tepki: Yaradılışımıza uygun değil

LGBT dayatmasına karşı, 150 sivil toplum kuruluşu ve ailelerin de aralarında olduğu yaklaşık 30 bin kişi dün İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. "Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de" sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için Saraçhane'den Beyazıt'a yürüdü.

HAYAT LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu

Türkiye’nin gündemine oturan protesto, ekranların da konusuydu.

"Bu kabul edilebilir bir şey değil"

24 TV’deki “Arafta Sorular”a konuk olan sanatçı Ahmet Özhan, Esra Elönü’nün sorusuna karşılık LGBT ile ilgili düşüncelerini açık ve net bir şekilde dile getirdi.

“Böyle bir hürriyet olamaz” diyerek sözlerine başlayan Özhan, şöyle devam etti:

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“Erkek ile kadın işlevsel olarak özel yaratılmıştır. Birliktelikleri neslin ve türün devamı için üretkenlik getirir. Ve bunun da sahih yoldan yapılması lazımdır. Ama iki erkeğin ya da iki kadının birlikteliği bir üretkenlik ortaya koymayıp, sadece nefsi birtakım tatmin içeriyor ise bu varlığın bütünselliği paradigmasından koparır. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Kim için? Benim gibi düşünenler için.

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"Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim"

Benim gibi düşününler ile yine bu İslam kültürü anlayışı içerisinde ‘güzel davet, sakıncalı olandan uzak durmayı tavsiye’ eder. Bu aynı zamanda inanan insanların görevidir. Bu yaradılışa uygun bir şey değildir. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu böyle söylemezsem kendime inancımı kaybederim. Böyle bir özgürlük yok.”

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FOTOĞRAF 8 LGBT dayatmasına karşı 'Büyük Aile Yürüyüşü' düzenleyecek aileler Saraçhane Parkı'nda buluştu Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Büyük Aile Yürüyüşü' adıyla buluşan aileler, eşcinsellik dayatmasına dur demek için yürüyüş düzenlendi.

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OYNAT 00:31 "LGBT dayatmasına faşizmine karşı 'hayır' demek için buradayız" Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. LGBT dayatmasına karşı Saraçhane'ye gelen sanatçı Ali Nuri Türkoğlu Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada 'LGBT dayatmasına, faşizmine hayır demek için buradayız' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Bahadır Yenişehirlioğlu: Ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz Fikirde Birlik Platformu öncülüğünde başlayan 150 toplum kuruluşunun da katılım göstereceği LGBT dayatmasına karşı aileler İstanbul Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi. 'Aileni ve neslini koru, sapkınlığa dur de' sloganıyla düzenlenen mitinge yoğun katılım sağlandı. Yürüyüşe katılan sanatçı Bahadır Yenişehirlioğlu 'İnsanların özel hayatlarıyla bir alıp veremediğimiz yok. Ama ailemizi yok etmelerine izin vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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