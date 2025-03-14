Sanatçılar Çamlıca’daki iftarda buluştu

Yıldız Holding’in Sanatkâr Dostları İftar Programı 12 Mart 2025 Çarşamba günü Yıldız Holding’in Çamlıca’daki genel merkezinde düzenlendi. İftar Programına yirmi iki farklı sanat ve zanaat dallarının mahir temsilcileri katıldı.
Yıldız Holding’in Sanatkâr Dostları İftar Programı, 12 Mart 2025 Çarşamba günü Çamlıca’daki genel merkezde gerçekleşti.
Programa, 22 farklı sanat ve zanaat dalından usta isimler katıldı.
Ramazan… Rahmet, bereket ve esenlik ayı… Gelmesi, 11 ay boyunca özlemle beklenen, hasreti çekilen, hilâli göründüğünde İslâm toplumu fertlerinin gönüllerine sevinç ve sürûr akın eden bir mübarek iklim…
Ramazan Kur’an, namaz, oruç, zekât, yardımlaşma ve fakir u fukarayla, garib u gurebayla hemhâl olma, duygudaşlık kurma mevsimi… Ramazan, fikir ve şükür ayı; hidayet rehberi Kur’an-ı Kerîm ayı…
Ramazan ayı, akleden, fikreden, şükreden, sabreden insanlar için hidayet vesilesidir… Hidayet, muhatabını şüphesiz Allah’a ulaştırır… Apaçık deliller, Hakk’ın bâtıldan ayılmasına rehberlik eder…
Ramazan-ı Şerif iftar sofralarıyla da gönülleri telif eder. İftar sofraları eş, dost akrabaların yanı sıra konu komşuyu ve uzun zamandan beri birbirlerini göremeyen ahbabı, yârânı bir araya getirir. İçinden hakikatli sohbetler geçen geniş iftar sofralarında eskilerin “el kalbi min’el-kalbi ile’l-kalbi sebîlâ” dediği tarzda kalpten kalbe yol kurulur. Çünkü kalpten kalbe yol vardır!
Yıldız Holding'in Sanatkâr Dostları İftar Programına hüsn-i hat, tezhip, ebru, cild, minyatür, kalemişi, katı', naht, çini, seramik, çömlek, ahşap oyma, sedef kakma, tesbih, mücevher tasarımı, kaligrafi, mûsıki, rölyef, keçe, simsırma, kitre bebek ve hiyel mütehassıslığı (İslâm Bilim Tarihi âletleri yapım ve restorasyon uzmanlığı) gibi yirmi iki farklı sanat ve zanaat dallarının mahir temsilcileri katıldı.
Mezkûr sûre-i celîlerin arz ettiğimiz 10 ilâ 17’nci âyetlerini dinlerken evvelemirde Ramazan-ı Şerif hilâlinin üzerimize düştüğü, rahmetin nur olup yağdığı günlerde Cenab-ı Hakk'ın irciî emrine ittiba eden kıymetli büyüğümüz, Reisülhattatin Hasan Çelebi hocamıza rahmet niyaz ettik. Muhterem hocamızın ruhu için Fatihalar okuduk.
Söz uçuyor, yazı kalıyor! İnsan ölüyor, kendinden sonra eserleri kalıyor. Bereketli ömründe binlerce levha kaleme alan Hasan Çelebi Hocamızın sadaka-i câriyeleri özelinde İstanbul’da Sultanahmet, Hırka-i Şerif, Bayezid ve Büyük Çamlıca camilerinin yazıları evvelemirde hatırımıza geliyor. Bu meyanda talebelerini de unutmamak lazım gelir. Milletlerarası alanda en fazla icâzet veren hattat olan Hasan Çelebi’nin ülkemiz başta olmak üzere dünyanın hemen her coğrafyasında hüsn-i sanatını öğreten talebeleri bulunuyor. Yıldız Holding’in Sanatkâr Dostları iftarında Hasan Çelebi hocamızın talebelerinden Abdullah Gün, Ayten Tiryaki, Ebru Ersoy, Betül Utku, Ferhat Kurlu, Cemali Gündoğdu ve Erhan Bektaş, üstadlarına hayır dualarda bulundu.
Sanat, insanı insan yapan bütün ruh güzelliklerinin hayata, eşyaya ve eşyanın takdimine yansımasıdır.
Yıldız Holding'in Sanatkâr Dostları İftar Programımız, hayatımızı yaşanılır kılan devr-i kadîm ve devr-i cedîd ustalarına ihtiram beyanındadır. Bu cümleden olarak sanatı ve zanaatı “insanı değerli kılan, insanı insan yapan bütün ruh güzelliklerinin hayata, eşyaya ve eşyanın takdimine yansımasıdır.” şeklinde tanımlıyoruz.
Önce sanatkârların gönüllerine, gözlerine, ellerine çarpar güzellikler; ustalar ikliminde, kabiliyetle, emekle, azimle, gayretle ve sabırla tanışır, yoğrulur, ardından sanata, zanaata, esere dönüşür.
O zaman biz, usta bir el tarafından çekilmiş, edalı bir celî sülüs elifin önünde dalıp gideriz.
Bir selâtîn camiinin kubbe ve kuşak yazılarındaki sülüs istiflere dikkatlice baktığımızda ezkârı ilahiyi işitiriz.
Bir safkana vurulacak eyerin koşum takımlarının bakır kakmalarında ruhumuzun ışıltılarını görürüz.
Bir tezhibin paftalarında dağılıp karışır gideriz ötelere ve ötelerin ötesine.
Hâsılı ustalar bizi ilmek ilmek dokurken aynı zamanda güzelliklerle donatır. Ustalarla biz, mesleği, sanatı ve hayatı kuşanırız.
Böylesi mülahazalarla Çamlıca’daki sanatkâr iftarı, yeni bir neslin, yeni bir kuşağın estetik varoluşunda payları bulunan ustalara saygı duruşudur, mânevî bir el öpme merasimidir.
Sözün bu yerinde öz sanatlarımızın hakikatli sanatkârlarını müesseselerinin iftar sofrasında bir araya getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker nezdinde etkinliğimize hizmetleri sebkat eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.