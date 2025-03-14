Sanatçılar Çamlıca’daki iftarda buluştu

Ramazan beklenen bir aydır… Oruç ayını hemen herkes bir şekilde ümit ve hasretle bekler… Ramazan rahmet ayıdır, rahmet ve gufran ayı… Ramazan manevi temizlik ayıdır… Kutlu oruç mevsiminde tövbe kapıları ardına kadar açılır. Tövbe, arınma her zaman mümkün… Ama Ramazan’da insanın ruhu daha berrak bir hale gelir, şeytanlar bağlanır, nefisle mücadelede oruç kalkan olur. İftar, sahur, seher ve teheccüd vakitlerinde alınlar secde mahallerine mıhlanır… Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan’da kirpikler nedâmet gözyaşlarıyla yıkanır böylelikle manevi arınma mümkün olur… Çünkü

“Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir.”