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Hayat

Şantaja boyun eğmeyin

Bazı sosyal medya uygulamalarıyla kötü niyetli kişilerin hedefi olan çocuklar, zaman zaman 'Ailene söylerim' tehdidiyle şantaja maruz kalıyor. Uzman Klinik Psikolog Dilek Malik, ebeveynlerin çocuklarına “Ne yapmış ve yaşamış olursan ol, sen bizim evladımızsın ve biz seni her zaman seveceğiz” mesajını vermesi gerektiğini söyledi.

Neslihan Önder
04:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 01:28 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küçük yaştaki çocuklar, bazı sosyal medya uygulamalarıyla mağdur duruma düşerek şantaja maruz kalıyor. Kötü niyetli kişiler bu uygulamalar aracılığıyla reşit olmamış çocukların uygunsuz fotoğraf ve videolarını ele geçirerek tehdit edip şantaj yapıyor. Çocukları sohbet yoluyla kandırarak yaş, aile bilgisi, adres ve okuduğu okul gibi pek çok bilgiyi yavaş yavaş öğrenip daha sonra bunları kullanan istismarcılar, çocukları çıkmaza sürüklüyor. Durumu korkudan ailelerine anlatıp şikayette bulunamayan çocuklar daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Bu duruma karşı uyarılarda bulunan Uzman Klinik Psikolog Dilek Malik, ebeveynlerin çocuklarına “Ne yapmış ve yaşamış olursan ol, en bizim evladımızsın ve biz seni her zaman seveceğiz” mesajını vermesi gerektiği konusunda uyardı. Çocuğun kendi değerinin farkında olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Malik, “Bu mesajı alan

hiçbir çocuk, yaptıkları nedeniyle anne-babası tarafından reddedilmeyeceğini, hata yaptıklarını telafi etme konusunda destekleneceğini öğrenmiştir” diye konuştu.

TELAFİ EDİCİ BİR YAKLAŞIM

Şantaja maruz kalan çocuklarda yaşanılan korkunun ailelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve psikolojik yapısına göre farklılık gösterdiğini anlatan Malik, bu konuda ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Aile üyelerinin duygularını rahatça ifade edebileceği güvenli bir ortam, ailenin deneyime açık oluşu, genel olarak şefkatli ve telafi edici bir yaklaşıma sahip olması gerektiğini ifade eden Malik, “Karşıt olarak aile kültüründe yaşantılara ya da deneyimlere karşı suçlayıcı ve ceza verici bir tutum varsa doğrusal olarak çocuk bu durumdan korkacak ve kaçınacaktır. Kaçıngan çocuk kendini hiçbir zaman güvende hissetmeyecek, kendi potansiyeline göre güvenlik alanları keşfedecektir. Ceza almamak için yalan söyleyecek, ilişkilerinde haklı olma, haklı çıkma konumunun mücadelesini verecek, bu süreçte belki de kendisi ceza verici olacaktır” şeklinde konuştu.

ÖDÜL-CEZA DENGELENMELİ

Malik, anne ve babaların çocuğuna verebileceği mesajın “Ne yapmış olursan ol, sen bizim evladımızsın ve biz seni her zaman sevmeye devam edeceğiz” olmasının çok değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu mesajı alan hiçbir çocuk yaptıkları nedeniyle anne-babası tarafından reddedilmeyeceğini hatta yaptıklarını telafi etme konusunda destekleneceğini öğrenmiştir. Bu güveni hissetmiş olan çocuk yanlış yaptığında korkma ve kaçma durumuna geçmeyecektir. Ödül ve bedel çocuğun davranışları için olmalı bu da kısa bir sürede sonlanmalı ve denge korunmalıdır” dedi.

ÇOCUK AİLESİNE SIĞINMALI

Bir çocuğun hayatında en çok aile üyelerine güvenmesi, diğer kötü, zarar verebilir olan her şeyden ve herkesten ailesinin koruyuculuğuna sığınabilmesi gerektiğinin altını çizen Dilek Malik, çocuğun gerçeklik algısı henüz çocukça olduğundan cezadan kaçarken acıyı kabul edici olabileceğini ifade etti. Çocukların böylesine korkunç deneyimlere maruz kalmamaları için onlara kendilerini değerli hissettirmenin büyük önem taşıdığına işaret eden Malik, “Bir çocuğun ilk ihtiyacı eylemleri yanlış olsa da her zaman aileleri tarafından kabul göreceği inancıdır.” değerlendirmesinde bulundu.



#Aile
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