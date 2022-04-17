Sardunya vefalıdır tam mevsimidir

Baharın müjdecisi ağaçların yaprak vermesi. Yaprak verdiği zaman anlıyoruz ki artık üstümüzdeki montların, kabanların yerlerini trençkotlarımız alacak. Ama bu bahar biraz geç geldi. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır”atasözünü birebir yaşadığımız o mart 2022 martıymış meğerse. Neyseki havalar artık ısındı, bahar geldi. Evlerimizde, balkonumuzda, ofisimizde çiçekler açtı. Bahar gelince İstanbulluluraın akın ettiği Eminönü’ndeki Çiçek Pazarı’na biz de yolumuzu düşürdük. Baharın kendini gösterdiği şu günlerde balkon ve bahçelerimizi çiçeklendirmek için satıcılardan yardım istedik.

Turgay Solgun

Baharı müjdeleyen çiçekler

Turgay Solgun. Eminönü’nde 35 yıldır çiçekçilik yapıyor. Yıllardır çiçekçilik yapan Solgun, “Çiçekler açtığı zaman baharı hissetmiş oluyorsunuz. Çiçeklerle beraber bahar da gelmiş oluyor” diyor. “Sardunya, papatya, menekşe, erengül, sümbül ve saraypatı baharı müjdeleyen çiçeklerdir” diyen Solgun, bu çiçekleri evlerinizin balkonunun da bu aylarda dikebileceğinizi ve sonbahara kadar çiçek açacağını söylüyor.

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ÇİÇEKLER DE KÜSER

İster menekşe ister kasımpatı, isterseniz de saraypatı ekebilir, bu bitkilerin hepsi yaz boyu çiçek açacak bitkiler. Şu an hazır mevsimindeyken Solgun’un söylediği çiçekleri yetiştirip evlerimize renk katıp, güzel kokular yayabiliriz. Ama “Ne çiçek ekmeliyim?” diye soruyorsanız, yılların deneyimli çiçekçisi Turgay Solgun, insan suratlı benzetmesi yaptığı hercai menekşe bitkisini ekebilirsiniz diyor. Solgun, balkonunuzda, bahçenizde yetiştirebileceğiniz hercai menekşenin bakımının çok kolay olduğunu ve nasıl bakılması gerektiğini ise şöyle anlatıyor: “Üç günde bir su verin. Ayda bir defa toprağını biraz havalandırın ve çapalayın ki bitki hava alsın, nefes alsın. Açık alanda, balkonda bahçede yetiştirmelisiniz. Çiçeğin oksijen alması gerekiyor. Hatta hercai menekşeye eğer iyi bakıp, koruyabilirseniz bir sonraki seneye de çiçek kalacak” diyor Solgun. “İnsanlar, çiçeği alıp vazo gibi süs niyetine aylarca bir köşeye koyuyor” diyen Solgun biraz serzenişte de bulunuyor. Çiçeklere ilgi göstermezseniz çiçekler de küser. Çiçeklere günaydın, bugün nasılsın, niye çiçek açmıyorsun, ne oldu sana, yerini mi sevmedin, vitaminin mi az kaldı?” şeklinde konuşarak ilgi gösterilmesi gerektiğini anlatıyor.

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İbrahim Avcı

Çiçek Rehabilatasyondur

Diğer durağımız İbrahim Avcı. Baba mesleği çiçekçiliği 40 senedir severek yapıyor Avcı. Özellikle bu aylarda çiçek ekmek isteyenlere ise Avcı’nın tercihi sardunya oluyor. Avcı, “Sardunya vefalı bitkidir. Yerini ve güneşi severse 12’ye yakın bütün yaz çiçek açar” diyor. Avcı, özellikle yazın; begonvil ve sardunyaların, kışın ise; kaktüslerin, antoryumların, orkidelerin, yeşil yapraklı salon bitkilerin mevsimine göre dikkat çeken bitkiler olduğunu söylüyor. “Çiçekleri mevsimine, koyacağınız yere, gölgeye, balkonunuza, bahçenize, toprağın verimine göre özenle bakmalısınız” diyen Avcı, güneş alıyorsa güneş alan bitkiler, gölge alıyorsa gölge için bitkileri özellikle tercih etmelisiniz” diyor. Ev ve balkonda neler yetiştirilmesi gerektiğini de söyleyen Avcı, ev için de yapraklı bitkiler yetiştirilmelidir diyor ve areka, benjamin, yuka, bonzai ve grassa gibi çiçeklerin ev için de yetiştirmek için uygun bitkiler olduğunu söylüyor.

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Balkonda ise yasemin, sardunya, begonya, çuha, hercai menekşe, lale ve sümbül gibi bitkileri öneriyor. Son olarak “Çiçek bir rehabilatasyondur. Hem Allah’a tevekkül etmektir hem Allah’a bir bakıştır. Hem de doğa ve tabiattır” diyen Avcı, “Çiçek aynı zamanda güzel bir duygu bırakır insanda. Çiçeklerle konuştuğunuzda o sizi anlar ve sizi iyi motive eder. Hayata bakışınızı değiştirir. Sevdikçe açılır, baktıkça güzelleşir. Ortamı, havayı temizler ve doğayı bütünleştirir. Sonuçta bir aşktır”” diyerek çiçeklerinde bir anlamı olduğunu dile getiriyor.