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Hayat

Şarkıcı Melike Şahin'den skandal sözler: LGBT dayatması yine sahnede

Doğrudan aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı sözde ünlü isimler aracılığıyla pompalanmaya devam ediyor. Şarkıcı Mabel Matiz'in ardından aynı törende ödül almak için sahneye çıkan şarkıcı Melike Şahin skandal ifadelere imza atıp, siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğuna soyundu.

15:15 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Melike Şahin skandal ifadelere imza atıp, siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğuna soyundu.

Melike Şahin skandal ifadelere imza atıp, siyasi mesajlar vererek LGBT savunuculuğuna soyundu.

Sanatçıların ödül törenlerindeki yaptığı LGBT'ye destek açıklamaları tepki toplamaya devam ediyor. Mabel Matiz'in ardından Melike Şahin de skandal ifadelerle sapkınlığı savundu. Şarkıcı Melike Şahin, El dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazandı. Şahin, "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek.

'Bütün lubunyalar incinmiş'

Buna inanıyorum bunu hep beraber yacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hakettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum." ifadelerini kullandı.

Lubunya ne demek?

Lubunca, labunca ya da labunyaca, Türkiye'de LGBT'liler tarafından kullanılan bir çeşit jargon. Lubuncaya göre LGBT'lilere lubunya" onların konuştuğu dile de Lubunca denir. Kelime köken olarak Çingeneceden gelmektedir. Ayrıca lubunya, kadınsı tavırlı erkek, eşcinsel anlamına da geliyor.

Mabel Matiz ödülünü LGBT'lilere armağan etti

Mabel Matiz de ödül töreninde yaptığı konuşmada LGBT dayatmasına destek verdi, skandal ifadeler kullandı. Matiz'in açıklamaları sosyal medyada büyük tepki çekti. Matiz, şunları söyledi: "Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum."





#Melike Şahin
#Mabel Matiz
#LGBT
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