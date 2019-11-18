Hayat Savaşın izlerine sanatla baktık
KÜLTÜR SANAT

Savaşın izlerine sanatla baktık

Dünyanın en büyük çağdaş sanat müzelerinden New York’taki MoMA, 1991 Körfez Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri konu alan görsel sanatlar sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratör Peter Eleey, “Bu sergi çağdaş sanattan ziyade tarihidir. Savaştan etkilenen insanların hikayesine sadece bir bakıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergi 1 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.
Sergi 1 Mart’a kadar ziyarete açık olacak.

New York’un en ünlü çağdaş sanat müzelerinden MoMA PS1’de açılan 1991 Körfez Savaşı ve sonrasındaki gelişmeleri konu alan görsel sanatlar sergisi, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkarıyor. “Operasyonlar Tiyatrosu: Körfez Savaşları 1991-2011” adlı sergide, Iraklı ve Batılı 82 sanatçının Körfez Savaşı’nı ve akabinde yaşananları anlatan 300 eseri sergileniyor.

Ruba Katrib (Solda) ve Peter Eleey (Sağda)

MoMA PS1’in baş küratörü ve serginin ana sorumlusu Peter Eleey, sergiyle, 30 yıldır süren ve büyük ölçüde kamuoyunun ilgi alanı dışında kalan bölgedeki savaşlar hakkında ABD’de farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Eleey, şöyle devam etti: “Bu sergiyi açmaktaki amacımız, sesleri ve eserleri Amerikan halkı ve kurumları tarafından yeterli takdiri görmemiş, birkaç kuşaktan oluşan Iraklı sanatçıların bu savaşlarla ilgili çalışmalarını ve bakış açılarını ortaya koymaktır. Ayrıca bu savaşların yalnızca bölge insanı ve sanatı üzerinde değil aynı zamanda Amerikan ve Batı kültürü üzerinde de çok büyük etkisi olduğunu göstermektir.”

ETKİSİ DEVAM EDİYOR

Eleey, 1991 Körfez Savaşı’ndan bugüne dünyanın değişik bölgelerinden eserleri bir araya getirmenin zor bir iş olduğunu vurgulayarak proje üzerinde uzun yıllar çalıştığını söyledi. Serginin, ABD önderliğindeki askeri müdahalenin hala süren etkilerini göstermesi açısından çok çarpıcı olduğunu vurgulayan Eleey, “Bu (Körfez) savaşların etkisi hala devam ediyor. Bu sergi çağdaş sanattan ziyade tarihidir. Devasa ölçekteki bu sergi, bu savaşlardan derinden etkilenen insanların hikayesine sadece bir bakıştır” değerlendirmesinde bulundu. Eleey, sergiyi sadece MoMA için hazırladıklarını, başka yerde açmayacaklarının da altını çizdi. Serginin eş küratörü Ruba Katrib ise “Bu sergi, dünyanın birçok noktasında bu savaşlardan etkilenmiş sanatçıları ve çalışmalarını bir araya getirdi” ifadelerini kullandı.

  • Acıyı yaşayan isimler buluştu
  • Çalışmaları sergilenen 82 sanatçıdan 30’unun Irak, 30’unun ABD, 6’sının Kuveyt ve geri kalanının de dünyanın değişik yerlerinden olduğunu kaydeden Katrib, sanatçıların çoğunun savaş zamanında ülkesini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı. Fotoğraf, yağlı boya, dijital sanat gibi değişik alanlarda birçok çalışmanın bulunduğu sergi 1 Mart’a kadar açık kalacak.

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