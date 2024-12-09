Şeb-i Arus’da Muhabbet Vakti

Bu yıl “Muhabbet Vakti” temasıyla düzenlenen, Hazreti Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Sema Ayin-i Şerifi yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi’nde yapılan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, ardından da sanatçı Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü. Anma programları çerçevesinde Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında Mesnevi’den Tasvire Yansımalar Sergisi’yle keçe, kırkyama, Rumi kıyafet, tel kırma, ney, bakır rölyef ve koza sanatı örneklerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Her iki sergiyi de gelen ziyaretçiler 17 Aralık’a kadar ücretsiz olarak gezebilecek.