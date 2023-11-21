Şebi Arus’un teması "Vuslat Vakti" oldu

Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin bu yılki teması “Vuslat Vakti” oldu. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana’yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık’ta gerçekleşeceğini belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulan programa göre Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu’nda her akşam saat 20.00’de, 9-10-16 ve 17 Aralık saat 14.00’te sema programları yapılacak. 12 ve 15 Aralık’ta Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonunda saat 20.00’de Alireza Ghorbani konser verecek. Etkinlik biletlerine biletinial.com’dan erişilebilecek.