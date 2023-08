Sedat Anar’dan öyküler

İkinci öykü, kitaba da adını veren “Paganini dinleyen inekler”. Yazarın kendi hayat hikâyesinden uyarlandığı anlaşılan bu öykünün kahramanı Zilfikâr, Hacettepe konservatuarında öğrenim görmektedir. Memleketine gitmek üzere bindiği otobüste on bir saat gözlerini kırpmamışken on ikinci saatte uyumuş ve rüyasında Paganini ile keman çalmış, onun takdirini kazanmış ve tam elini öpecekken uyandırılmıştır: “Sayin sanatçi la kalh! Vardıh, kalh!” (s. 13). Doktor olması beklenirken çalgıcı olan oğulun ana ocağında (babasını on yaşında kaybetmiştir) yaşadıkları, mizahi bir anlatımla ve o mizahı besleyen yerel ağız kullanımıyla sergilenir. Köyde Bach’ın Goldberg Varyasyonları’nı dinleyen biri de vardır: Nazife öğretmen. “Gleen Gould benim için dünyadaki en iyi piyanisttir. Başka bir ruhu var çünkü. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal, 1740 yılında uykusuzluktan mustarip bir Rus kontuna ilaç niyetine yazılmış bu eser. Bana da ilaç oluyor işte.” diyecek kadar müzik kültürüne sahiptir. Kemancının öğretmen hanım la konuştuğu hemen anneye ihbar edilmiştir. “Annem küplere binmiş halde, ‘Köy yerinde bekâr b ir öğretmenin cümle kapısında darı sapı gibi dikilip ne konişirsin? Namus var, ar var, dedikodu var.’” diyerek azarlayacaktır oğlunu (s. 18). Zülfikar köyden ayrılacağı akşam, komşular ve akrabalar onların evinde toplanmışlar, yemişler içmişler ve nihayet tartışmaya başlamışlar: “kimin ineği daha çok süt veriyor?” Anne, tartışmaya da öyküye de son noktayı koyar: “Sizin inek bizimkisinden on kilo daha fazla süt veriyor ama hele söyleyin bana, hanginizin ineğinin keman sesi duymuşluğu var? Benim üç ineğim de keman şarkısı dinliyor, siz kalkmış fazla sütten bahsediyorsunuz. De gedin hele!” (s. 19)