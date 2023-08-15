Sedat Anar’dan öyküler

İbrahim Demirci





Santurî Sedat Anar, anı, araştırma-inceleme, roman ve deneme türündeki çalışmalarına öykü türünde bir eser ekledi: Paganini Dinleyen İnekler. İletişim Yayınlarından çıkan kitap 87 sayfa, dokuz öykü içeriyor.

İlk öykünün adı, ressam Abuzer Kayacı’nın bir tablosunun da adı: “Kurdu boğan adam”. Sanatçı, tablosu yüksek bir fiyata satıldığı için memnundur ama ondan ayrılacağı için üzgündür de. Resmi satın alan işadamının isteği üzerine, tablonun hikâyesini anlatır. Çocukluk günlerinde babası, evlerine saldıran üç kurttan ikisini tüfeğiyle öldürmeyi başarmıştır ama fişeği kalmadığı için üçüncü kurtla boğuşmak zorunda kalmış ve sonunda onu boğarak öldürmüştür. Bu tablo, işte kurdu boğan o adamı, babasını resmetmektedir.

Bir edebiyat metni, özetlenince böyle olur. Öykünün içinde kocasının evden dışarı çıkmasını engellemeye çalışan bir anne, korku içinde ağlayan bir kız kardeş de vardır. Metnin sonunda otel odasındaki ressamımız elinde bir bez parçası tutar: “Avucunda tuttuğu, babası kurdu boğduktan sonra onun parçalanmış parkasından aldığı ve hep sakladığı bez parçasıydı. Babasının, küçük ellerini tutan iri, nasırlı ellerini avuçlarında hissediyordu.” (s. 11)





MİZAHİ BİR ANLATIM

İkinci öykü, kitaba da adını veren “Paganini dinleyen inekler”. Yazarın kendi hayat hikâyesinden uyarlandığı anlaşılan bu öykünün kahramanı Zilfikâr, Hacettepe konservatuarında öğrenim görmektedir. Memleketine gitmek üzere bindiği otobüste on bir saat gözlerini kırpmamışken on ikinci saatte uyumuş ve rüyasında Paganini ile keman çalmış, onun takdirini kazanmış ve tam elini öpecekken uyandırılmıştır: “Sayin sanatçi la kalh! Vardıh, kalh!” (s. 13). Doktor olması beklenirken çalgıcı olan oğulun ana ocağında (babasını on yaşında kaybetmiştir) yaşadıkları, mizahi bir anlatımla ve o mizahı besleyen yerel ağız kullanımıyla sergilenir. Köyde Bach’ın Goldberg Varyasyonları’nı dinleyen biri de vardır: Nazife öğretmen. “Gleen Gould benim için dünyadaki en iyi piyanisttir. Başka bir ruhu var çünkü. Biliyorsunuzdur büyük ihtimal, 1740 yılında uykusuzluktan mustarip bir Rus kontuna ilaç niyetine yazılmış bu eser. Bana da ilaç oluyor işte.” diyecek kadar müzik kültürüne sahiptir. Kemancının öğretmen hanım la konuştuğu hemen anneye ihbar edilmiştir. “Annem küplere binmiş halde, ‘Köy yerinde bekâr b ir öğretmenin cümle kapısında darı sapı gibi dikilip ne konişirsin? Namus var, ar var, dedikodu var.’” diyerek azarlayacaktır oğlunu (s. 18). Zülfikar köyden ayrılacağı akşam, komşular ve akrabalar onların evinde toplanmışlar, yemişler içmişler ve nihayet tartışmaya başlamışlar: “kimin ineği daha çok süt veriyor?” Anne, tartışmaya da öyküye de son noktayı koyar: “Sizin inek bizimkisinden on kilo daha fazla süt veriyor ama hele söyleyin bana, hanginizin ineğinin keman sesi duymuşluğu var? Benim üç ineğim de keman şarkısı dinliyor, siz kalkmış fazla sütten bahsediyorsunuz. De gedin hele!” (s. 19)

Üçüncü öykü “Zenci eli” de otobiyografik, sevimli ve kitabın en kısa metni (s. 21-24).





MUSİKİ ÜZERİNE BİR ÖYKÜ

Dördüncü öykü: “Tanburi Arif Bey ve rapçi Miyop Hayal”. Olayların İstanbul’da geçtiği bu öyküde “musiki nesli” ile “müzik kuşağı” arasındaki mesafe ve gerginliğin müzik kuşağı temsilcisi Miyop Hayal tarafından kapatılması ve giderilmesi girişimine ve bu girişimin başarıya ulaşmasına tanık oluyoruz. Yazarın çatışmayı körüklemek ve derinleştirmek yerine uzlaşmayı önceleyen tutumu kayda değer.

Beşinci öykü, “Köyden kente uzanan bir çöp hikâyesi”, büyük kente gelen taşralı gencin bir çöp poşetini vaktinde ve usulüne uygun biçimde atmadığı/atamadığı için başına gelenleri anlatan trajikomik bir monolog. Son paragrafı şu: “Ertesi gün otobüs durağında o kızıl saçlı güzel kızı yine gördüm. Otobüse binerken sıramı ona verdim. ‘Teşekkür ederim,’ dedi. Bozuk Türkçemle konuşmaktan utandığım için sessizce, ‘Rece ederım,’ diyebildim. Sıhhıye Köprüsü’nde giden otobüsün içinde çöp kutusuna girmeyi dahi becerememiş bir çöp torbası gibi hissediyordum kendimi.” (s. 41)

Altıncı ve yedinci öyküler, birbirini tamamlayan iki metin: “Yalnız Yaşar Dede ve atı Narin” ile “Yaşar’ın (Krikor’un) çocukluğu”. 1915 Ermeni tehciri sırasında ailesi tarafından yedi yaşında bir çocuk olarak Haşim Baba’ya emanet edilen Yaşar, evin oğlu Halit ile kardeş gibi büyümüş ve fakat kendi ailesini unutamamıştır. Eşi Maran da kendisi gibi “emanet” bırakılmış bir Ermeni kızıdır, çocukları olmamıştır ve şimdi seksen yaşında olan Yaşar’ı beş yıl önce yalnız bırakıp ölmüştür. Türkçe, Kürtçe ve Ermenice bilen Yaşar, Erivan istasyonunu dinlediği radyosuyla ve sevgili atı Narin ile avunmaya çalışmaktadır. Yaşar’ın ölüm sahnesi etkili ve dokunaklı bir dille sergilenir: “Gülümsemek çocukluğunda kalmış hüzünlü bir hatıra olmuştu. Çocukluğu aklına gelince gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Dünyanın zehri ve sefaleti içinde boğuşmaktan bıkmıştı artık. Rüzgâra teslim olan bir yaprak gibi ölüme teslim olmak istiyordu. / Bütün bunları düşünürken beyaz bir güvercin penceresinin önüne kondu. Bu güvercin Maran ile bahçelerinde buldukları beyaz güvercindi. Evet, oydu, onu hatırladı ve tanıdı. Bir anda pencerenin arkasında Maran’ı gördü. Maran’ın yüzüne bakınca Yaşar Dede’nin yüzünde bir pencere açıldı. Heyecandan ne yapacağını bilemeden titreyerek ayağa kalktı. Maran’ın bir elini babası, bir elini de annesi tutmuştu. (...) Pencereye yanaştı. Biliyordu Yaşar Dede, beklediği misafir Maran’ı, annesini ve babasını da getirmişti yanında. Hep birlikte gideceklerdi. Yaşar Dede bedenini pencere önünde bırakıp ruhunu, beklediği misafirine teslim edip gitti. Beyaz güvercin ile yaşayacakları sonsuzluğa uçtular. Radyoda Gomidas’ın eseri çalıyordu:...” (s. 53-54)

Sonraki metinde Gomidas’ı da tanımış oluruz.

Sekizinci öykü “Ressam”, eski Halfeti’nin baraj suları altında kalışını ve baraj yapımına karşı çıkan ressam Siyabend Cibin’i anlatır bize. Hüzünleniriz. Yazar, dokuzuncu ve son öyküsü “Bir sokak müzisyeninin güncesi”nde okuyucusunu gülümsetmeyi başarır.







