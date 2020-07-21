Seferber oldular: Ayasofya'nın halısını üreten fabrikanın sahibi Yeni Şafak'a konuştu

86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar son hız devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ziyaret ettiği Ayasofya Camii için dokunan halının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Ördek başı yeşili renk tonlamaları ve Ayasofya’nın iç tasarımına uygun desenleriyle dikkat çeken halı, dünyaca ünlü Türk halıların dokunduğu Manisa’nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Halının üretiminin yapıldığı Özkul Halı Fabrikası’nın yönetim kurulu üyesi Behçet Özkul, söz konusu halıyla ilgili Yeni Şafak’a açıklamalarda bulundu. Özkul, “Tüm İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği fethin sembolü olan Fatih Sultan Mehmet Han’ın yadigarı bir camiye halı döşemek bizim için gurur verici” dedi.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılmasına sayılı günler kala halıları serilmeye başlandı.

2 BİN 500 METREKARE

Özkul, söz konusu halının dokunmasına geçtiğimiz cuma günü sabah başlandığını ifade etti. Toplam büyüklüğü yaklaşık 2 bin 500 metrekare olan halının üretiminin yarın tamamlanacağını kaydeden Özkul, “Fabrikanın içerisinde tatlı bir telaş söz konusu. Bütün imkanlarımızla Ayasofya Camii’nin halılarını döşemek için artık zaman kavramı olmaksızın gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayasofya için bütün fabrikanın imkanlarını seferber ettik. Fabrikadaki 76 personelimiz de Ayasofya için çalışıyor” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Beklenen haber geldi: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak

ALEV ALMAZ ÖZELLİKTE

Yüzde yüz yerli yünden yapılan halının bir metrekaresi 5 kilogram ağırlığında.

Halının yüzde yüz yerli yünden yapıldığını vurgulayan Özkul, halının bir metrekaresinin 5 kilogram ağırlığında olduğuna dikkat çekti. Ayrıca insan sağlığına zararlı olmayan reaktif boya teknolojisi kullanılarak ipliklerinin boyandığını kaydeden Özkul, şunları aktardı: “Halı antibakteriyel bir halı olup mikrop barındırmayacaktır. Alev alıp yanmayacaktır. Yani alev almaz özelliğine sahiptir. Halının altına zemindeki mermerlerin bozulmaması için keçe serme işlemi uygulanıyor. Bu keçeleri de mermerlerde kalıtsal bir işlem kalmaması için özel bant ürettirip keçeyi de bu şekilde döşüyoruz. 24 Temmuz Cuma günü camiyi ibadete hazır hale getirmek için fabrikamız var gücüyle elinden geleni yapacaktır.”

REKLAM

GÜNDEM Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

YARIN TAMAMLANACAK

Halının 3 parti şeklinde gönderileceğini aktaran Özkul, ilk partinin gönderildiğini ve döşeme işleminin fabrika personeli tarafından çok ince bir işçilikle, profesyonel bir şekilde dün itibarıyla başladığını belirtti. Özkul, ikinci partinin dün yola çıktığını, son partinin de yarın gönderileceğini ve bu şekilde döşeme işleminin biteceğini anlattı.

GÜNDEM CHP Sözcüsü Öztrak: Ayasofya'da namaz kılmak için davete ihtiyacımız yok

EN ÖZELİ DOKUNDU

Bursa Ulu Camii, İstanbul Süleymaniye Camii, Şehzade Camii, Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii, Nuru Osmaniye Camii, Edirne Selimiye Camii, Ankara Hacı Bayram Veli Camii, Konya Kapı Camii gibi Türkiye’deki selatin camilerinin hemen hemen hepsinin halılarının kendileri tarafından dokunduğunu anlatan Behçet Özkul, Ayasofya Camii için dokunan halının özel olduğunu belirtti.

KOYUN YÜNÜNDEN

Özkul, “Yani koyun yününün halı yapılmaya en uygun olanından ve metrekare-gram ağırlığı bakımından, işte anti-bakteriyel olması bakımından, ipliğinin boyama teknolojisinden Ayasofya bir milat yün halı için. Yani çok özel bir halı istediler, biz de bu özel halıyı üretiyoruz şu anda” dedi.

OYNAT 01:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.53'te Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, 'Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da yerli ve yabancı, Müslim ve gayrımüslim herkese sonuna kadar açık olacaktır. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

RENGİ ERDOĞAN SEÇTİ

Ayasofya'nın halısının rengini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçti.

Renk konusunda iki ayrı görüşün olduğunu söyleyen Behçet Özkul şu bilgileri verdi: “Bordo görüşü vardı. Vişne çürüğü üzerine konuşulmuştu. Son seçim Cumhurbaşkanı’nın onayıyla oldu. Daha kaliteli olur düşüncesiyle Yeni Zelanda yünü yapalım dedik. Cumhurbaşkanımız ‘ithal malzeme kullanmayalım’ dedi. ‘Yerli yünün en iyisini kullanalım’ dedi ve o şekilde yaptık.” Halının rengiyle ilgili özel bir çalışma yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel tercihi olduğunu ifade eden Behçet Özkul, “Mimarlar, vakıfların değerli yöneticileri, ordinaryüs profesör düzeyinde üstat olan hocalarla bir renk çalışması yapıldı. Biz o renk çalışmasının sonucuna göre hareket ettik. Desenler ve renkler bize bildirildi ve ardından hemen dokumaya başladık” diye konuştu.

NAMAZ KILINMAYAN YERLERE KEÇE DÖŞEMESİ

Caminin içerisinde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini aktaran Behçet Özkul, namaz kılmaya elverişli olmayan yerlere keçe döşemesi yapılacağını söyledi. Özkul, “Sadece halı altı keçesi döşenecek. Oralara halı döşenmeyecek. Zaten caminin restorasyonunun tahminen 5 sene süreceğini düşünürsek, bu süre içerisinde peyderpey restorasyondan çıkan bölümlere biz halı döşemesini devam ettireceğiz” dedi.

Şimdi kıyama durma vakti

Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘’Şimdi Ayasofya Camii’nde kıyama durma vakti’’ çağrısında bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Erbaş, camiden görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı. Ali Erbaş, paylaşımında ‘’Şimdi Ayasofya Camii’nde kıyama durma vakti. 86 yıllık hasret sona eriyor, fethin sembolü Ayasofya Camii yeniden ibadete açılıyor’’ ifadelerini kullandı.