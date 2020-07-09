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Ayasofya ne zaman müze oldu?

Ayasofya ne zaman müze oldu?

Ayasofya neden ve ne zaman müze oldu? Ayasofya tarihi son günlerin merak edilen konularından birisi. Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi? Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağına ilişkin Danıştay kararı merakla beklenirken Ayasofya’nın tarihi de İnternet üzerinden araştırılan konulardan birisi oldu. Peki Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul’un simge eserlerinden birisi olan Ayasofya şu anda müze statüsünde bulunuyor ve her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor.

Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılması için Danıştay kararı merakla bekleniyor. Peki Ayasofya neden müze oldu? Ayasofya ne zaman müzeye çevrildi?

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Türkiye ve İslam dünyasının gözü kulağı Ayasofya için Danıştay’dan gelecek müjdede. 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi’nin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Daire, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse, Ayasofya 86 yıl sonra yeniden cami olacak. İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay’ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.


Ayasofya ne zaman yapıldı?

Ayasofya Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında dönemine göre 5 yıl gibi kısa bir sürede İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.

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Ayasofya ne zaman müze oldu?

1453’te camiye çevrilen Ayasofya birçok defa restore edildi. 1930 ile 1935 yılları arasındaki restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrildi. 1934 yılından itibaren Ayasofya müze olarak hizmet vermekte.

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