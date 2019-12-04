Hayat Şehir engelliye uygun olacak
AKTÜEL

Şehir engelliye uygun olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Engelsiz Şehirler, Engelsiz Hayat’ projesiyle engelli hayat standardını yükseltmeyi hedefliyor. Bakan Murat Kurum, “Engellilerin şehirlerimizin tüm imkanlarından faydalanabilmesi için projelerimizi bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Şehirleri onlara uygun hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın her yerinde engelli bireylerin hakları ve durumlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla pek çok çalışma ve organizasyon yapıldığını, etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bakanlık olarak “engelsiz şehirler, engelsiz hayat” ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, “Bugün tüm vatandaşlarımızın eşit koşullarda yaşayabileceği örnek yaşam alanları üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın şehirlerimizin tüm imkanlarından faydalanabilmesi için tüm planlamalarımızı ve projelerimizi bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

ENGELLİLERE ÖZEL DÜZENLEMELER

  • Engelli vatandaşların kullanımına yönelik düzenlemeler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti: “Millet bahçelerimiz ve sosyal konutlarımız başta olmak üzere Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm planlama ve proje çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı gözeterek tasarımlarımızı yapıyor, engelsiz mekanlar oluşturuyoruz.”

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