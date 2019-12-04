Şehir engelliye uygun olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyanın her yerinde engelli bireylerin hakları ve durumlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla pek çok çalışma ve organizasyon yapıldığını, etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bakanlık olarak “engelsiz şehirler, engelsiz hayat” ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, “Bugün tüm vatandaşlarımızın eşit koşullarda yaşayabileceği örnek yaşam alanları üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın şehirlerimizin tüm imkanlarından faydalanabilmesi için tüm planlamalarımızı ve projelerimizi bu hassasiyetle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

ENGELLİLERE ÖZEL DÜZENLEMELER

Engelli vatandaşların kullanımına yönelik düzenlemeler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti: “Millet bahçelerimiz ve sosyal konutlarımız başta olmak üzere Bakanlığımız tarafından yürütülen tüm planlama ve proje çalışmalarında engelli vatandaşlarımızı gözeterek tasarımlarımızı yapıyor, engelsiz mekanlar oluşturuyoruz.”