Şehirde müzik vakti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılından bu yana çağdaş müzik üretimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçinden ve yurtdışından bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, bu yıl da sipariş ettiği 3 yeni eserin dünya prömiyerine evsahipliği yapacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dahil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, iki eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. 24 Mayıs’ta Disko Klasik, 8 Haziran’da Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals, 11 Haziran’da Kökler, 12 Haziran’da Lautten Compagney Berlin & Asya Fateyeva “ABBA Dancing Queen” konserleri dinleyicilere prömiyer heyecanı yaşatacak.





Çiçeği burnunda bir seri Disko Klasik

Festivalin çiçeği burnunda serisi Disko Klasik, barok müzik uzmanı olduğu gibi elektronik müziğin sınırsız imkânlarını da kullanan Burak Özdemir ve Musica Sequenza’yı ağırlıyor. Topluluk, festivalde dünya prömiyerini yapacak Sampling Baroque Purcell projesinde Purcell’in müziğini 21. yüzyılın tınıları ve teknolojisiyle buluşturuyor. Türkiye prömiyerine sahne olacak Transmute ise görsellerle çağdaş müzik öğelerini bir araya getiren deneysel tasarımıyla topluluğun avangart tarzını yansıtıyor. 24 Mayıs saat 21.30’da gerçekleştirilecek konsere Babylon evsahipliği yapacak.





Yeni eser: Yakup’un Merdiveni

Amerika’nın yaşayan en büyük bestecilerinden Steve Reich’ın, İstanbul Müzik Festivali ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın da ortak siparişçisi olduğu yeni eseri Yakup’un Merdiveni, Türkiye prömiyerini festivalde Sibil Arsenyan yönetiminde BİFO üyeleri ve Synergy Vocals ile yapacak. Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals konseri 8 Haziran saat 20.00’de Süreyya Operası’nda müzikseverlerle buluşacak. Konsere yüksek katkıdan bulunan kurum ise Borusan Sanat.





Mübadele 100. yılında anılacak

Festivalin temasına göndermede bulunan Kökler başlıklı konser, programıyla bu topraklarda geçmişten günümüze yaşamış farklı halkların, dillerin, dinlerin kültürel zenginliğine odaklanırken Türkiye ve Yunanistan toplumlarını derinden etkileyen mübadeleyi de 100. yılında iki özel eser siparişiyle anıyor. Besteci Dimitris Skyllas’ın eserinin dünya prömiyerini şef Burak Onur Erdem’in kurduğu Rezonans korosu ile Maria Deli, Tolga Akkaya ve Müşfik Galip Uzun gerçekleştirecek. Onur Türkmen’in son eserinin dünya prömiyeri, bestecinin de kurucuları arasında yer aldığı, Nermin Kaygusuz Ensemble tarafından gerçekleştirilecek. Konser, 11 Haziran saat 20.00’de Deniz Müzesi’nde gerçekleştirilecek.





Barok dönem çalgılarının otantik tınısı

İlk ortak projeleri Zaman Yolculuğu büyük ses getiren saksofoncu Asya Fateyeva ile barok müzik topluluğu Lautten Compagney Berlin, heyecanla beklenen ikinci projeleri Dancing Queen’in dünya prömiyerini İstanbul Müzik Festivali’nde yapıyor. Bu projeye özel düzenlemelerle, Jean- Philippe Rameau’nun eserleri o dönemde henüz icat edilmemiş saksofon ile zenginleşiyor; barok dönem çalgılarının otantik tınısı ABBA’nın müziklerine bambaşka bir boyut kazandırıyor. Konser, 12 Haziran saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek.





17 farklı mekan 25 konser

Bu yıl 17 farklı mekânda, 25 konsere evsahipliği yapacak festivalin biletleri, passo. com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabiliyor. İKSV Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini ön satışta yer seçme opsiyonuyla passo. com.tr üzerinden %25 indirimle satın alabiliyorlar. Kırmızı Lale Kart üyeleri ise biletlerini %15 oranında indirimle satın alabiliyorlar. Konservatuvar öğrencileri, konserleri her sene olduğu gibi ücretsiz takip edebilecek. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor.



