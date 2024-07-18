Selimiye’nin minarelerinde restorasyon bitti

Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi. Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü, 3 yollu olarak tasarlandığı için merdivenlerden çıkan 3 kişinin birbirini göremediği 3 şerefeli, alemi dahil 85 metre uzunluğunda dört minaredeki işlemler tamamlandı. Taş onarımları ve temizlik çalışmaları yapılan minarelerdeki önemli bir işlem daha gerçekleştirildi. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve çoğaltılan 64 çini yerlerine takıldı. Batı yönündeki, ana kapıdan girişteki sağ minaredeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla dört minaredeki işlemler tamamlanıp iskele sökülmeye başlandı. Camide çoğu tamamlanan restorasyon programı kapsamında çalışmalar sürüyor.