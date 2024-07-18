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Hayat

Selimiye’nin minarelerinde restorasyon bitti

Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” Edirne’deki Selimiye Camii’ndeki restorasyon çerçevesinde minarelerin onarımı tamamlandı.

04:00 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 04:20 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Selimiye Camii.
Selimiye Camii.

2021 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yürütülüyor. Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmalarıyla avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Ana kubbe güçlendirmesinin tamamlanmasının ardından kurşun kaplama bitirildi. Çalışmalarla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırıldı, caminin ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

TURKUAZ ÇİNİ ORİJİNALİNDEN ÇOĞALTILDI

Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi. Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü, 3 yollu olarak tasarlandığı için merdivenlerden çıkan 3 kişinin birbirini göremediği 3 şerefeli, alemi dahil 85 metre uzunluğunda dört minaredeki işlemler tamamlandı. Taş onarımları ve temizlik çalışmaları yapılan minarelerdeki önemli bir işlem daha gerçekleştirildi. Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve çoğaltılan 64 çini yerlerine takıldı. Batı yönündeki, ana kapıdan girişteki sağ minaredeki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla dört minaredeki işlemler tamamlanıp iskele sökülmeye başlandı. Camide çoğu tamamlanan restorasyon programı kapsamında çalışmalar sürüyor.




#Selimiye Camii
#Restorasyon
#Edirne
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