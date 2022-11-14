Selin izleri sanatla buluştu

Kastamonu’da geçtiğimiz yıl ağustos ayında şiddetli yağışların ardından Bozkurt’ta Ezine Çayı taşmış, yaşanan selde çokça can ve mal kaybı yaşanmıştı. Selin üzerinden geçen bir yılda, denize sürüklenen eşyalardan bir sergi oluşturuldu. Başkent’te açılan “Selin Ardından Sergisi”nde sel felaketinde denize sürüklenen birbirinden farklı materyallere yer veriliyor. Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binasında açılan sergiyle, afetlere farkındalık oluşturmak ve selde hayatını kaybedenlerin anılması amaçlanıyor.

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