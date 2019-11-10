Şenler’in hayali gerçek oluyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında vefat eden gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler’in hayali gerçekleşiyor.

İHH Kadın Kolları Koordinatörlüğü hem Üsküp’teki ihtiyacı karşılamak hem de Türkiye’de bir döneme damgasını vuran Şule Yüksel Şenler’in hayalini gerçekleştirmek adına bir kız yurdu projesini hayata geçirebilmek için ilk adımı attı. Müslüman çocukların ahlaklı, manevi değerlerine bağlı ve Balkanlar’ın geleceğinde söz sahibi olacak donanımda yetişmesinin öngörüldüğü yurtta aynı anda 100 öğrenci barınabilecek. Yurt içerisinde kütüphane, etüt odası, mescit, toplantı salonu ve yemekhane gibi çeşitli imkanlar da bulunması planlanıyor.

Program afişi

Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu’nun tanıtımı için İHH Genel Merkezi’nde bir program düzenlendi. Toplantıya 20 farklı kadın STK temsilcisi ile bazı gazeteciler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan İHH Kadın Kolları Başkanı Ayşe Müzeyyen Taşçı, projeye neden Şule Yüksel Şenler’in ismini verdiklerini şu şekilde özetledi: “Böyle bir kız yurdu açabilmek, Şenler’in arzusuydu. İnşallah en kısa zamanda bu proje için gerekli miktarı tamamlayabilir ve ablamızın hayalini gerçekleştirebiliriz.”