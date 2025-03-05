Sentetik uyuşturucu arttı

Rapor Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora göre bu yıl sentetik uyuşturucuların yayılmasındaki artış, yasa dışı pazarları yeniden şekillendirdi ve bazı bitki bazlı uyuşturucuların da yerini aldı. Eski BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanı ve üyesi de olan Prof. Atasoy, yasa dışı sentetik uyuşturucu endüstrisinin hızla genişlediğini anlattı. Atasoy, önlem alınmazsa bunun feci sonuçlara yol açacak küresel çapta bir halk sağlığı sorununa dönüşeceğini kaydetti. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan da madde bağımlılığının gençler arasında son 10 yılda yüze 60 arttığına dikkat çekti: “Bağımlılıkla mücadelede mevcut yöntemler yetersiz kalıyor. Gelecek kuşaklar ciddi tehlike altında.”