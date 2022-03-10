“Serbest Vezin” yayında

Besteci-şarkıcı olarak devam ettirdiği müzik yolculuğuna yeni albümüyle sürdüren Serdar Sağlam ilk teklisini bu akşam yayınlıyor. Sert rock soundu ile dinleyicilere sunulacak olan “Serbest Vezin” isimli çalışmada bireyleri baskı altına alan aşk ilişkileri, agresif bir eleştiriyle ele alınıyor. Fiziksel kopya olarak satılmayacak tekli, tüm dijital platformlardan dinlenebilecek. Albümün ise önümüzdeki nisanda yayınlanacak ikinci teklinin ardından mayıs ayında çıkması planlanıyor.
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