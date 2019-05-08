Şeref Düzyatanlar kitap oldu

Şeref Düzyatanlar' adıyla oluşturduğu karakter üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarda, her ay 15 milyondan fazla ziyaretçi alan sosyal medya fenomeni, yazdığı kitabın ön okuma tanıtımıyla dikkat çekti. Kitabı merak eden okurlar için kasap, kuruyemişçi, egzoz imalathanesi, spor salonu, market, bakkal gibi çeşitli noktalara bırakılan ön okumalar da okurla buluşacak.

İlk 10 okura hediye

Bu özel kampanya için seferber olan esnaflar ise “Kim bu Şeref?” sorusunun yanıtını arıyorlar. Gerçek kimliğini sır gibi gizleyen Şeref Düzyatanlar “Kim olduğumun önemi yok, Nebi’nin yeğeniyim, güzel olaydım ortaya çıkardım” diyerek açıklama yaptı.

9 Mayıs Perşembe günü kitabı Beşiktaş’taki kitabevinden alan ilk 10 okura Tokat Belediyesi ve Datça Belediyesi’nin katkılarıyla bazı hediyeleri verileceğini belirten yazar, “Kitap insanın zihnini besler ama ben okurun kalbine giden yol midesinden geçer dedim ve okura lezzet vaat ettim” dedi.