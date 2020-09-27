Serin akşamlara sıcacık parçalar

Yazdan kalma sayılı sıcak günlerin tadını çıkarırken; sararan yapraklar, sabahları kendini hissettiren serin hava ve yavaş yavaş sararmaya başlayan yapraklarla Sonbaharın kendine has ruhu hepimizi sarmış durumda. Moda dünyasında ise mevsimler biraz kafa karıştırıcı... Moda sahnesi ünlü markaların bir biri ardına sunduğu 2021 Yaz koleksiyonlarına ev sahipliği yaparken, vitrinlerde 2020-21 Sonbahar/Kış kreasyonları, indirim reyonlarında ise 2020 yaz sezonu var. Bir yandan Sonbahar gardrobumuzu gözden geçirirken, diğer yandan 2021 İlkbahar/Yaz defilelerine göz atıp, devam eden trend parçalara daha uygun fiyata sahip olabilir, gelecek yaza hazırlık yapabiliriz.

İÇİMİZİ ISITAN TASARIMLAR

Tişörtlerin yerini sıcacık kazakların, şortların yerini pantolonların, çiçekli uçuş uçuş elbiselerin yerini treçkotların, ceketlerin aldığı Sonbahar, paltoya ihtiyaç duymadan kış giyim parçalarını farklı kombinlerle bir araya getirerek stil denemelerimizin zevkine vardığımız bir sezon. Artan Covid vakalarından yola çıkarak bu kışı da nisbeten evde geçireceğimizi göz önünde bulundurursak tercihlerimizi zamansız , konforlu ve bedensel sağlığımıza ve ekolojik çevreye zarar vermeyen organik ve sürdürülebilir parçalardan yana kullanmalıyız.

GEZMİŞE DÖNÜŞ VAR

Sezon trendleri ise içinizi ısıtacak kadar heyecanlı. Denim, deri ve blazer ceketler , okul yıllarımızdan kalma süveterler, yakalara ve kollara vurgu yapılmış vintage gömlekler ve sonbaharın olmazsa olmazı 21. Yüzyılın modern Tirençkotları...70’li ve 80’li yılların silüetlerini yansıtan bu parçalar, retro severleri geçmişe yolculuk yaptıracak cinsten.

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BAHAR AYLARININ ANAHTAR PARÇASI SÜVETERLER

Moda sahnesine hızlı bir dönüş yapan okul formalarının vazgeçilmezi süveterler, bir kaç sezondur markaların koleksiyonlarından eksik olmuyor. Son dönemin minimal sitiline çok yakışan süveterler gömleklerin hatta bazen tişörtlerin üstüne giyiliyor. Eteklerin ve Jeanlerin üzerinde harika görünen bu parça gardrobunuza nostaljik bir hava getireceği kesin. İlham kaynağını üniformalardan ve dedelerimizin gardrobundan da alsa sezonun süveter yorumları oldukça modern ve tarz. Sonbaharın serinliğinde üzerinize başka bir dış giyim almadan sizi ısıtırken aynı zamanda stil sahibi bir görünümüde beraberinde getirecek bir parça süveterler.

Örgü örmeyi biliyorsanız, kendi tasarımınız süveterle vintage stilinize daha da vurgu yapabilirsiniz. Tabiki Kışın en favori giyisisi Trikolar sadece Süveterle sınırlı değil. Tişörtünüzün ve jeaninizin üzerine geçireceğiniz uzun, bol ve yumuşak bir hırka elinizde kahvenizle sonbahar stilinizin en konforlu parçası. Bu sezonun trikoları konforu sade bir formla buluşturuyor. Üstelik sadece dışarıda değil evde de ihtiyaç duyulan rahatlığı ve işlevselliği sağlamayı başarıyor. Bej, krem, gri, kahve ve toprak tonlarının hakim olduğu trikolar aynı zamanda şıklık da vaad ediyor. Triko elbiseler, pantolonlu triko takımlar ve eteklerden sonra 40’lı yıllar ilhamlı bebe yakalı triko kazaklarda geçen seneden devam eden triko trendlerinden.

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DENİM YİNE ÇOK GÖZDE

Denim moda dünyasının çok yönlü still parçalarından biri olduğu ve asla ve asla geçmeyen bir moda olduğu sır değil. Ve artık Jean denince aklınıza sadece pantolonların geldiği yıllar geride kaldı. Tepeden tırnağa denim kombinlerine blogerların sokak sitillerinde veya podyumlarda rastlamak artık bizi şaşırtmıyor. Denimin stil babası pantolonlar ise hemen hemen her şey ile kombinlenebildikleri için, özelliklede sonbahar kombinleri söz konusu olduğunda, gardrobunuzda birden fazla olmayı hak eden ender parçalardan.

Her ne kadar renk sıkalası mevsime bakmaksızın çok geniş bir yelpazeyi barındırsada, klasik denim renkleri hardal, lacivert, gri ve taba tonları gibi sonbahar renkleri ile mükemmel bir birliktelik oluşturuyor. Vıntage denim hayranları için yüksek bel pantolonlar devam ediyor. Sonbahar denince denim pantolona güçlü bir rakip olarak denim ceketler çıkıyor karşımıza. 80’li yıllardan esintili oversize denim ceketler, nakış, baskı, farklı kumaş kombinleri ve yıkama detayları ile günümüze uyarlanmış. Podyumlarının gösterişli ve ihtişamlı tasarımları arasında kendine yer bulan mütevazı denim, geçiş sezonunun anahtar parçası ceketler ve blazer’lar ile de mükemmel bir iş birliği içerisinde. Denim, önümüzdeki sezonlarda da evden sokağa taşınabilir rahatlığı ve kolay kombinlenebilme özelliği ile zorlanmadan ve riske atmadan stil sahibi olmak isteyenlerin vazgeçilmezi olamaya devam edecek.

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