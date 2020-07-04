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Hayat Server Vakfı, kitabı yarışma ile sevdiriyor
KÜLTÜR SANAT

Server Vakfı, kitabı yarışma ile sevdiriyor

Server Vakfı’nın geleneksel hale getirdiği ‘Kitap Oku, Burs Kazan’ kampanyasında başvurular başladı. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Bulut, “Amacımız, kitap okumayı sevdirmek ve yazmaya özendirmek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Server Vakfı
Server Vakfı

Server Vakfı tarafından binlerce öğrenciyi on binlerce kitapla buluşturan geleneksel ‘Kitap Oku, Burs Kazan’ kampanyası bu yıl 20. defa gerçekleştiriliyor. 15 Haziran’da başlayan kampanya 1 Ağustos’a kadar sürecek. Bu takvim içinde, öğrenci velisi veya öğrenci vakıf merkezine karneyle gidip kampanya başvurusu yapabilecek. Katılım şartı olarak başvuran öğrencilerin kendi seviyelerine uygun Türk ve Dünya klasiklerinden oluşan eserlerden dilediklerini alarak okuması gerekiyor. Dereceye giren 50 öğrenciye 8 ay boyunca 150 TL, 100 öğrenciye ise bir defaya mahsus 150 TL mansiyon ödülü verilecek.

Server Vakfı

Server Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Bulut, “Her yıl söylediklerimizi yeniliyoruz. Biz, gençlerimizi kitap okumaya nasıl özendirebilirizin peşindeyiz, yerinip dövünmek yerine bir nebze de olsa kitaplara olan sevgiyi aşılayabiliyorsak yeter, düşüncesiyle gece gündüz demeden çalışmaktayız. Amacımız, kitap okumayı sevdirmek ve yazmaya özendirmek. Bu öğrenciler arasından geleceğin yazarları, bilim adamları çıksın istiyoruz” dedi.

BAŞVURU DETAYLARI RESMİ SİTEDE

  • Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da destek verdiği yarışmaya ortaokul ve lise öğrencilerinden takdir veya teşekkür belgesi alanların başvurabildiğine değinen Başkan Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: “Belgesini getiren öğrenciden, 300 kitap arasından seçtiği üç kitabı okuması, daha sonra kitap hakkında tanıtıcı yazı yazması isteniyor. Başvuru detayları vakfımızın www.servervakfi.org.tr resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında mevcuttur.”

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