Sevgiyle buluşalım

SEVİNÇ ŞAHİN

İnsanlık olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Bu zor günlerden en çok etkilenenler büyük ihtimalle çocuklarımız ve yaşlılarımız. Onlar gerek fiziksel gerek psikolojik yönden daha hassaslar. Her şeyin yoluna girdiği günlerin en kısa zamanda gelmesi dileğiyle, son olaylar yüzünden hasret kaldığımız bir davranış üzerine yazılmış bir kitaptan söz edeceğim: Haydi Sarılalım. Haydi Sarılalım iyileştirici yönü olan bir eser. Bir de aynı yayınevinden çıkan, aynı yazar ve çizere ait ikinci bir kitabımız daha var bahsedeceğimiz. O da “Öykü Ağacı” isimli bir kitap.

Arden Yayınevi, 2018 yılının aralık ayında yayın hayatına başlamış genç bir yayınevi; çocuklar için ve çocukluğunu kaybetmemiş büyükler için kitaplar yayınlamayı hedeflemişler. Umarım hedeflerine ulaşırlar.İlk kitabı elime alıp ismini okuduğumda aklıma şöyle bir soru geldi: Şu sıkıntılı süreçte, çok kolayca yaptığımız ya da yapmaktan kaçındığımız “sarılma”nın kıymetini anladık mı acaba? Bu sorunun cevabı kişiye göre değişir elbette. Ama bilimsel olarak sarılmanın ne kadar olumlu tesiri olduğu ispatlanmış durumda. Haydi Sarılalım kitabının yazarı Claudio Gobetti, su samurları üzerinden sarılmanın nelere kadir olduğunu anlatmış bu sevimli eserinde. İlk çevirisini Arden Yayınevi yapmış ve yayınlamış; 2020 ‘in ilk eserlerinden.

Claudio Gobetti tarafından yazıldığını söylediğimiz eserin çevirmeni Aren Turhan, çizeri de Diyana Nikolova. Biraz büyük boyutlu bir kitap. Büyük boyutlu kitaplar 5+ yaş için iyidir diye düşünüyorum. Yazarımız su samurlarının yüzlerinden eksik olmayan o tebessümün sebebini bulmuş: sarılmak! Su samurları “Her gün sımsıkı sarıl birine, gör bak hiç sorun kalır mı geride…” diyorlarmış. Sarılmak, birçok derdin dermanıymış. Bunu keşfettikleri günden beri su samurları, kendini mutsuz hissedince neşelenmek için, üşüyünce ısınmak için, konuşamadıklarında sözün yerine geçmesi için, uykuları kaçınca uykuya dalmak için, bir hata yaptıklarında özür dilemek için, herhangi bir şeyi kutlamak ve daha bir sürü şey için sarılmışlar birbirlerine. Bunu da tüm dünyanın öğrenmesini istemişler.

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ÖYKÜ AĞACI

Öykü Ağacı Claudio Gobetti Arden Yayınları 2020

Öykü Ağacı adlı diğer kitap ise daktilosuyla durmadan bir kâğıda bir şeyler yazan yaşlı bir adamın masalı. Yaşlı adam, bir gün yazdıklarının yeterli olduğuna kanaat getirince yaşadığı o güzel isimli ülkenin en uygun yerini bulup kağıdını toprağa gömer ve bilin bakalım ne olur? Evet diktiği bir kitap tohumudur ve bu tohum önce fidan sonra ağaç olur; tüm yaprakları kitap sayfalarından oluşan bir büyük ağaç. Yaşlı adam bu sayfalardan kitaplar yapar ve onları kuşlar gibi uçurur; ta ki ait oldukları yere, bir kütüphaneye gidene kadar uçarlar. Bir çocuk onlardan birini alır ve o harika kitapla harika zamanlar geçirir. Kitabın sonunun biraz daha yaratıcı olmasını bekledim açıkçası. Genel olarak başarılı bulduysam da bunu da belirtmeden geçemeyeceğim.

Claudio Gobetti’ye ait bu iki eser, yazarın Türkiye’de yayınlanan ilk eserleri. Arden Yayınları tarafından İtalyanca’dan dilimize kazandırılan Haydi Sarılalım ve Öykü Ağacı isimli eserler yalın anlatımları, güncel temaları ve renkli çizimleriyle, evde geçirdiğimiz şu günlerde çocuklarınız için bir seçenek olabilir. Tabii her zaman söylediğimiz gibi; çocuk kalmışlar için de.