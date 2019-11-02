Hayat Sevimli bir aile hikayesi
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Sevimli bir aile hikâyesi

Okul öncesi kitapları, çocuğa hem cazip gelecek görsellerle hem de eğitici, öğretici bir hikâyeyle işlenmiş olmalı. Öyle ki çocuk, sıkılmadan, eğlenceli vakit geçirerek hem bilgi yönünden hem de ahlâkî yönden zenginleşebilsin. İşte, Akide Şekeri Yayınları’ndan çıkan Minik Mirket, tam da bu evsafta bir çocuk kitabı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Minik Mirket
Minik Mirket

CÜNEYT DAL

Birçoğumuz, birer yetişkin olarak bir şekilde çocukların dünyalarına konuk olduğumuzda, onlarla ne denli çocuklaştığımızı fark etmişizdir. Bunun sebebi ne olabilir? Herhalde öğrenmeye olan bitmek bilmez merakları ile çocuklar, biz büyükler için birer okuldurlar da ondan. Saflığın, fıtrî güzelliğin ve sevginin okulu…

Özellikle okul öncesi yaş gruplarının, içerisinde bulundukları dönem itibariyle tüm algılarının açık olduğunu biliriz. Bu ise, toplum yaşamına adım atmalarının arifesinde olduklarından, onlara bahşedilmiş tabii bir yetenektir sanki. Öğrenecekleri, talim edecekleri o kadar çok şey vardır ki… Asıl mesele, bu öğrenme sürecinin kalitesi, yolu ve yöntemidir. Tıpkı birbirlerinin üzerlerinden atlamak, saklanıp birden ortaya çıkmak suretiyle dışardan baktığımızda bizde, oyun oynadıklarına dair fikir oluşturan sevimli kedi yavrularının, aslında hayata dair olmazsa olmaz talimlerden birini gerçekleştirdikleri gibi…

Okul öncesi kitapları, bu anlamda çocuğa hem cazip gelecek görsellerle hem de eğitici, öğretici bir hikâyeyle işlenmiş olmalı. Öyle ki çocuk, sıkılmadan, eğlenceli vakit geçirerek hem bilgi yönünden hem de ahlâkî yönden zenginleşebilsin. İşte, Akide Şekeri Yayınları’ndan çıkan Minik Mirket, tam da bu evsafta bir çocuk kitabı.

YUVADAN İLK KEZ ÇIKMAK

Bu kitapta sevimli mirket ailesi, güzel bir güneş banyosu için yuvasından çıkıyor. Ancak bu kez, bambaşka bir heyecanla… Çünkü ailenin en küçüğü mirket Mini, yuvadan ilk kez çıkacak. Sıcacık bir dünya, onu bekliyor.

Günün ilk ışıklarıyla yeryüzünü görür görmez kendinden geçen bu sevimli dostumuz, iki ayağı üzerinde durarak, güneşlenen ailesiyle birlikte güneşleniyor, kardeşleriyle oyunlar oynuyor. Fakat yaklaşan büyük bir gölgenin yol açtığı panik, onu öylesine korkutuyor ki… Bu gölgenin, iri bir kartalın gölgesi olduğunu öğrenmesi, çok da zamanını almıyor. Hemen kaçışmaya başlayan aile fertleriyle o da yuvasına kaçıyor. Ancak sabaha dek gözüne uyku girmiyor bir türlü. Çareler düşünüyor, akıl yürütüyor. En sonunda da aklına gelen zekice planını büyük bir heyecanla ailesine anlatıyor. Eğlenceli ve bir o kadar da akıllıca olan bu plan, onları, kartaldan sonsuza dek kurtarıyor.

Minik Mirket, aile sevgisinin, zorluklar karşısında birlik olmanın hikâyesi… Yasemin Altan Özdemir’in yazıp resimlediği kitap, rengârenk görselleri ve güzel Türkçesiyle okur karşısına çıkıyor.

Minik Mirket / Yasemin Altan Özdemir / Akide Şekeri Yayınları / 2019
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