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Hayat Dünyanın en büyük gezginlerinden Evliya Çelebinin gözünden Seyahatnamedeki gizemli Ayasofya
KÜLTÜR SANAT

​Seyahatname’deki gizemli Ayasofya

Dünyanın en büyük gezginlerinden Evliya Çelebi'nin gözünden Seyahatname’deki gizemli Ayasofya

Evliya Çelebi’nin, 10 ciltlik seyahatnamesinin ilkinde, durak noktalarından biri olan Ayasofya’ya ait ilginç bilgiler var. İşte dünya tarihinin en büyük gezginlerinden biri olan Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Türk ve dünya tarihinin en büyük gezgini kabul edilen Evliya Çelebi’nin, 10 ciltlik seyahatnamesinin ilkinde, durak noktalarından biri olan Ayasofya’ya ait ilginç bilgiler yer alıyor. 17. Yüzyıl seyyahı Evliya Çelebi, Ayasofya’nın, mimarbaşı İğnados nezaretinde 30 bin işçi, 7 bin amele ve 3 bin usta tarafından 40 senede tamamlandığını aktarır.

SEYAHATNAMEDEN BAZI NOTLAR ŞÖYLE:

- “Ayasofya’nın inşasında dünyanın yedi ikliminden türlü türlü, renk renk şaşılacak bukalemun nakşında iri mermerler gemilerle taşındı ve Ferhat ayarında sanatkarlar eliyle keskin yerleri tıraşlanıp düzeltildi”

- “Tersine dönmüş kaseye benzer mavi-lacivert renkli halis kurşunla örtülü muazzam bir kubbe yaptılar ki, çeşitli renklerde olan gökyüzü altında böyle şaşılacak durumda bir kubbe ne evvelce ne sonra yapılmamıştır”

- “Camide 361 kapı vardır. Hepsi de tılsımlıdır. Kıble tarafın orta kapısının tahtalarının Hazreti Nuh’un Cudi Dağı’ndaki gemisinin enkazından olduğu söylenmektedir”

- “Orta kıble kapısı üzerinde sarı pirinç madeninden tabuta benzer uzun bir sandık içinde Kraliçe Sofya’nın cesedinin mumya olarak durduğu söylenir.”

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