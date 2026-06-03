Seyirciyi sinema salonunda tutamadık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri’ni yayınladı. Verilere göre Türkiye’de sinema seyirci sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl sinema seyirci sayısı yüzde 4,9 artarak 32 milyon 538 bin 289 kişiyken, bu yıl yüzde 15 azalışla 27 milyon 657 bin 591 kişi olarak kayıtlara geçti. Tiyatro seyircisinde önemli bir değişiklik yaşanmadı, opera seyircisi ise artmaya devam etti.

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 417’si ilk defa olmak üzere sinema salonlarında toplam 771 film gösterildi. İlk defa gösterime giren 417 filmin 159’u yerli, 258’i yabancı film oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 18,3 gerileyerek 15 milyon 96 bin 336, yabancı film seyirci sayısı yüzde 10,7 azalarak 12 milyon 561 bin 255 olarak hesaplandı. Her ne kadar vizyona giren yabancı film sayısı yerli filmden fazla olsa da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da daha fazla yerli film izlendi. Bu dönemde sinema salonu sayısı 2 bin 161 olarak belirlendi. Bu rakam geçtiğimiz yılın verilerinde 2 bin 776’ydı.

KAMPANYALAR YETMEDİ AMA DEVAM

Geçtiğimiz yıl sinema salonları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülük ettiği indirimli bilet kampanyasıyla hareketlenmişti. Çarşamba günlerinin “Sinema Günü” ilan edilmesi ve bilet fiyatlarının 120 TL olarak sabitlenmesi, sinemaseverlerin ilgisini büyük ölçüde çekti. Kampanyanın etkisi rakamlara çarpıcı bir şekilde yansıdı. Kampanya öncesi verilerle kıyaslandığında izleyici sayısında yüzde 80 artış yaşandı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY tarafından ülke genelinde Türkiye Sinema Festivali düzenlenerek iki gün boyunca tüm filmler 80 TL yapıldı. Bu kampanyalar izleyici sayısını bir nebze artırırken, genel düşüşe engel olamadı. TÜİK’in açıkladığı veriler, daha fazla iyi filme ve daha fazla kampanyaya ihtiyaç olduğunu ortaya ortada.

TİYATRO YERİNDE SAYDI

Tiyatro verilerine baktığımızdaysa, tiyatro seyirci sayısı aynı dönemde 8 milyon 183 bin 257 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam geçtiğimiz yıl 8 milyon 53 bin 186’ydı. Burada da çok fazla bir artıştan söz edilemez. Devlet tiyatroları tarafından söz konusu sezonda oynanan eser gösteri sayısı 6 bin 667 oldu. Bu dönemde 99’u telif, 138’i çeviri olmak üzere toplam 237 eser oynandı. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı, bir önceki sezona göre yüzde 4,8 artarak 10 bin 216’ya yükseldi. Tiyatroda çeviri eser seyirci sayısı yüzde 14 artışla 2 milyon 459 bin 735, telif eser seyirci sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 2,9 azalarak 5 milyon 723 bin 522 oldu. Çocuk eser sayısında yüzde 5,5 artış yaşanırken, çocuk seyirci de yaklaşık bu oranlarda arttı.

OPERA VE BALE SEYİRCİSİ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye genelinde 2024-2025 sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapıldı. Bir önceki yıl yüzde 59,6 artış kaydeden opera ve bale seyirci sayısı bu yıl da yüzde 16,5 artarak 511 bin 376 olarak belirlendi. Son iki yıldaki opera ve baledeki artışı, Türk toplumunun zihin ve kültür dünyasına yönelik eserlerinin daha fazla icra ediliyor olmasına yorabiliriz.



