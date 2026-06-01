Kanye West’ten dünya rekoru

Dünyaca ünlü ABD’li rap sanatçısı Kanye West (YE), İstanbul’da ilk kez müzikseverlerle buluştu. Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen konser, NTRteam organizasyonu iş birliğiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avrupa, Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul’a geldi.

YE’nin Avrupa turu Londra’da Wireless Festivali çerçevesinde başlayacakken, İngiltere son anda sanatçının Yahudi karşıtı çıkışlarından dolayı ülkeye giriş izni vermedi. Onu izleyen günlerde Fransa ve Polonya da YE’nin konserlerini iptal etti. Bu durumda Kanye West’in “Ye” turunun Avrupa ayağı İstanbul’da başladı. Global müzik çevreleri, YE’nin İstanbul sahnesini “kıtalararası sahne serisinin en iddialı durağı” olarak değerlendirdi. Bu yoğun uluslararası katılım, İstanbul’un kültür, müzik ve deneyim ekonomisinde küresel ölçekte güçlenen konumunu bir kez daha görünür kıldı.

TÜM DÜNYADA YANKI BULDU

Sanatçının ABD sonrası dünyadaki en büyük sahne prodüksiyonu olan İstanbul gösterisi; dev prodüksiyonlu sahne tasarımı, görsel şovları ve benzersiz festival atmosferiyle tüm dünyada geniş yankı buldu. Yoğun ilginin yaşandığı konsere, 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu. West, konserin başlangıcını “Father” şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da “Stronger” parçasını seçti. Konser, Kanye West’in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

SAHNE TASARIMI AKİRA’DAN İLHAMLA

Konser için özel hazırlanan dev bir dünya küresi üzerinde şarkılarını söyleyen Kanye, müziğin evrenselliğini sembolize eden sahne tasarımıyla da çok konuşuldu. Kanye West’in, efsanevi Japon anime filmi Akira’dan ilham alarak hazırlattığı devasa “dünya” sahne tasarımının, animedeki fütüristik atmosfere ve Hiroşima’dan ilham alan ikonik sahnelere saygı duruşu niteliği taşıdığı belirtildi. LA SoFi Stadium konserlerinde öne çıkan sahne yaklaşımı, İstanbul’da daha yoğun bir görsel tasarım ile yeniden yorumlandı.

EN YÜKSEK KATILIMLI STADYUM KONSERİ

Tarihe geçen bu organizasyonun finansal boyutu da çok yüksek. 118 bin ışıklı bilekle tüm zamanların en yüksek katılımlı stadyum performansı rekorunu kıran konser, yurt dışından gelen ziyaretçilerin konaklama, ulaşım ve yeme-içme harcamalarıyla birlikte ülkeye 100 milyon dolar civarında katkı sağladı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) GoTürkiye markasıyla yürüttüğü uluslararası tanıtım çalışmalarıyla güçlenen İstanbul’un küresel görünürlüğü, bu dev organizasyonla taçlanmış oldu. Konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Ahsen Eroğlu, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.

LOBİYE BOYUN EĞDİ

Son yıllarda Yahudi karşıtlığı ile ilgili çok konuşulan Kanye West, “Heil Hitler (Hitlere Selam)” şarkısı yaptı. “Yahudileri sevmiyorum ve onlara güvenmiyorum” diyen West’in reklam anlaşmaları ve Avrupa konserleri iptal edildi. Bir süre sonra Yahudi lobisine boyun eğen sanatçı, Wall Street Journal’de tam sayfa özür yayımlayarak bu davranışlarını bipolar bozuklukla ilişkilendirdi. Filistinliler hakkındaki düşüncesi sorulduğun-daysa Gazze’de yaşanan soykırımı yaşadığı şehirdeki şiddet olaylarıyla aynı kefeye koyarak, “Beni o sohbete çekmeyin” dedi.











