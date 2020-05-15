Sezai Karakoç 87 yaşında

Hayat

Suyun / ateşin ve akşamın şairine

“Sizin, bir ramazan akşamında gördüklerinizi anlattığınız “Bir Gezintide Görülen” başlıklı yazınızda geçen “kudsî ateş sönmüştür” diye bir yakınmanız var. Bu “kudsî ateş”in yeniden alevlenmesi ve canlanması için hiçbir çabanız olmadığına göre, belki de yakınmıyordunuz. Ben de şimdi bu ramazan gecesinde, bu mektubu yazarken sahip çıkmadığınızdan dolayı, yaşadığımız bu yüzyılı kayıp yüzyıl olarak görüyorum ve bunun melâli içindeyim.”