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Hayat Sezai Karakoç 87 yaşında
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Sezai Karakoç 87 yaşında

“Gelin gülle başlayalım atalara uyarak/Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine” diye En Sevgili’ye seslenen büyük şair ve fikir adamı Sezai Karakoç’un 87. Yaş gününü Yeni Şafak Kitap olarak kutluyor, “Çocukluğumuz” adlı şiirini okurlarımızla paylaşıyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoç
Sezai Karakoç

Resmi kayıtlara 22 Ocak 1933 tarihinde doğduğu yazsa da Sezai Karakoç, annesinin deyişiyle “Gülan ayında” yani güller ayı olan Mayıs’ta dünyaya teşrif etmiş. Biz de “Gelin gülle başlayalım atalara uyarak/Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine” diye En Sevgili’ye seslenen büyük şair ve fikir adamı Sezai Karakoç’un 87. Yaş gününü Yeni Şafak Kitap olarak kutluyor, “Çocukluğumuz” adlı şiirini okurlarımızla paylaşıyoruz.

ÇOCUKLUĞUMUZ

Annemin bana öğrettiği ilk kelime

Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde

Annem bana gülü şöyle öğretti

Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi

Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus

Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus

Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde

Binmiş gelirdi Ali bir kırata

Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından

Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte

Biz o atın tozuna kapanır ağlardık

Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü

Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü

Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman

Ali olmaktan bir sedef her çocukta

Babam lâmbanın ışığında okurdu

Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık

Fetihlerde bayram yapardık

İslâm bir sevinçti kaplardı içimizi

Peygamber’in günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık

Bedir’i, Hayber’i, Mekke’yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık

Mekke’nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi

Kediler mangalın altında uyurdu

Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı

İnanmış adamların övüncüyle

Sabırla beklerdik geceleri

Şimdi hiç birinden eser yok

Gitti o geceler o cenk kitapları

Dağıldı kalelerin önündeki askerler

Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi

SEZAİ KARAKOÇ (1960)

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