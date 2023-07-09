Sıcak havada serin salatalar

Yaz geldi, havalar ısındı. Sıcaklarla birlikte sadece giysilerimiz değil sofralarımız da hafifledi. Hepimizin en sevdiği yaz sofralarında hafif yiyecekler bu yaz da öne çıktı. En başköşeyi ise salatalar aldı. Bugün çok severek tükettiğimiz salatalarla ilgili biraz araştırma yaptığımda ilk salata tarifleri beni 15. yüzyıla götürdü. Avrupa’da kaseler içinde sofralara getiriliyormuş. Mesela Fransa’da salata ana yemekten sonra tüketmek gerekirmiş. Anglo-Sakson ülkelerde ise yemeğin başında salata yenirmiş. Çin ise sebzeleri çiğ olarak yemediği için salata kültürü de yokmuş. Kuzey ülkelerde ise yeşillik bizdeki gibi bol olmadığı için beyaz lahana salata olarak doğranıp yeniyor. Bizde ise özellikle yaz aylarında sofraların olmazsa olmazı. Genelde soğuk ve çiğ sebzelerden hazırlansa da son yıllarda sıcak salatalar hatta ana yemek olarak da sofralarda tüketilmeye başlandı. Yine kızartma ya da ızgara et ve balık bizim geleneğimizde salatasız olmaz. Salata denildiğinde ise bostan,biber, soğan ve dametesten hazırlanan çoban salatası akla gelir. Yine sofralarımızın olmazsa olmazı patates salatası ise ılık salatalar arasında en popüler olanıdır. Son yıllarda tariflerimiz daha da zenginleşti. Güzel bir yaz akşamı ya da ikindi vakti neşeyle hazırlarmış sofralardaki patates salataları, ya da üstüne yoğurt dökülmüş semiz otu salatası belleğimizde mutlu bir anı olarak durur. Yaz meyve ve sebzelerinden yapılan salatalar hem öğlen hem akşam sofralarının en favori lezzetleri arasındadır. Hem doyurucu hem de sağlıklı salatalar sofralarımızı geçmişte olduğu gibi bu yaz mevsiminde de güzelleştirecektir. İsterseniz ana yemek gibi tüketeceğiniz sıcak salatalar da yapmak mümkün. Yanında bir çorba ile sofranız şenlenecektir. Bu hafta size sıcak, serin, doyurucu ve bir o kadar da lezzetli salata tarifleri vereceğiz. Buyurun.