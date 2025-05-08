Şifa ayetleri Londra’da

Albayrak Grubu’nun 11 yıldır sürdürdüğü kültürel yolculuk, bu kez hat sanatının en güzide örneklerini İngiltere’ye taşıdı. Kim Psikoloji ve Ruh Sağlığı Derneği ile birlikte oluşturulan “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi 6 Mayıs akşamı Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) ev sahipliğinde kapılarını sanatseverlere açtı. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla açılan sergi, 20 Mayıs’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Sergi, hat sanatının zarafetini yalnızca görsel bir şölen olarak değil, aynı zamanda bir içsel iyileşme süreci olarak sunuyor. Her biri ustalıkla kaleme alınmış eserler sabrın, maneviyatın ve tefekkürün izini taşıyor. Ruh sağlığına temas eden bu özel seçki, izleyicileri hem estetik bir derinlik hem de ruhsal bir denge arayışına davet ediyor.

Ömer Bolat - Abdullah Hanönü





İSLAM SANATI ÖZELİNDE FARKLI BİR BAKIŞ

Serginin açılış törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş, Birleşik Krallık Parlamento Üyesi Afsal Khan, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile çok sayıda davetli katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat açılış konuşmasında, “Londra ziyaretimiz çerçevesinde Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezimiz ev sahipliğinde Albayrak Grubu tarafından düzenlenen, ‘Ruha Şifa Hüsn-ü Hat Sergisi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Kur’an-ı Kerim’de yer alan, ruha şifa olan ayet-i kerimelerin, çeşitli kelam-ı kibar örneklerini hat sanatıyla buluşturan sergi, İslam sanatları özelinde de farklı bir bakış açısı sunuyor. Bu değerli sergiyi düzenleyen Albayrak Grubu’na ve ev sahiplikleri için Yunus Emre Enstitümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





İNGİLTERE İLE TÜRKİYE ARASINDA KÜLTÜREL KÖPRÜ

Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “Hat sanatının büyük bir mana bulmuş bu halini Albayrak Grubu’nun büyük çabası sonucu Londra’da sanat severlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. YEE ile birlikte bayrağımızın dalgalandığı her coğrafyada ülkemize ve milletimize ait olan kadim değerleri sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi. YEE Londra Koordinatörü Mehmet Karakuş ise, Yunus Emre Enstitüsü olarak İngiltere ile Türkiye arasındaki kültürel köprü görevini üstlendiklerini ifade ederek bu sürece katkısından dolayı Albayrak Medya grubuna ve diğer paydaşlara teşekkür etti. Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü de 11 yıl önce başlattıkları serginin, bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştığını bildirdi.





SANATA VE RUH SAĞLIĞINA KATKI

Sanatı toplumsal iyilikle buluşturma misyonunu sürdüren Albayrak Grubu, bu sergiyle sadece kültürel mirasın korunmasına değil, ruh sağlığına dikkat çekilmesine de öncülük ediyor. Sanatın dönüştürücü ve onarıcı gücüne inanan kurum, bu yönüyle örnek bir kültür-sosyal fayda birlikteliği sunuyor. Serginin ev sahibi olan Londra Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültür ve sanatının dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstlenmeye devam ediyor. “Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisi, bu anlamda hem sanat hem de bireysel iyilik hâli arayışında olanlara yeni bir pencere açıyor.





SANAL ZİYARET İMKANI DA VAR

“Ruha Şifa Hüsn-ü Hat” sergisinde, Abdullah Furkan Yaman, Arif Özdem, Cemali Gündoğdu, Ceyhun Oydem, Faruk Eratlı, Hanife Yiğit Alpaydın, Mehmet Özel, Muhammed Nuri Çelikkaya, Nadir Tatar, Osman Çiçek, Senem Demirci, Yahya Yaldız ve Zeynep Albayrak’a ait 15 eser bulunuyor. İlgilenenler, hattapsikoloji.com adresi üzerinden sanal olarak sergiyi ziyaret edebilir.



