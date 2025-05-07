Ankara’da söylediler İstanbul’da dinlediler

Türk Telekom, 5G teknolojisi ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahne alan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konserini, gerçek zamanlı olarak Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) taşıdı. AKM’de yer alan Türk Telekom Lounge alanında bulunan davetliler, yayını 4K video kalitesinde ve 360 derece görüş açısı sağlayan sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izleme fırsatı buldu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak bu teknolojinin sunduğu imkanları farklı alanlara taşımaya devam ettiklerini söyledi.





TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK KOROSU

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Telekom’un ana desteğiyle hayata geçirilen “Türkiye Yüzyılının ilk orkestra ve korosu” olarak tanıtılan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk konserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdi. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün’ün, koro şefliğini ise Hülya Kazan’ın üstlendiği toplulukta, 8-13 yaş grubundaki çocuklar ilgi ve yeteneklerine göre eğitim aldı.

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle kurulan orkestra ve koro, geleceğin sanatçılarına ilham vermeyi amaçlıyor.



