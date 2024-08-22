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Hayat

Şifa Hastanesi Belgeseli tanıtılacak

04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:42 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İnsanlık için Kayıt Altında İnisiyatifi, El-Cezire ile birlikte Gazze Şifa Hastanesi’nin İsrail tarafından bombalanmasını konu alan belgeselin Türkiye tanıtımını yapacak. Tarihe kayıt düşen bu önemli belgeselin gösterimi, 24 Ağustos Cumartesi günü 15.00’te İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılacağı belgesel gösterimi sonrasında ise Filistin’de yaşanan soykırımın tanıkları, entelektüeller ve aktivistlerin katılımıyla bir panel düzenlenecek.




#Şifa Hastanesi
#Gazze
#Filistin
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