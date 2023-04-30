Şifa kaynağı enginar

Akdeniz’in lezzetli ve sağlıklı çiçeği enginarın mevsimi geldi de geçiyor bile. Eski çağlardan bu yana özellikle gençlik ve güzellik için kadınların tercih ettiği, hatta Avrupa’da kadınlara yasaklanmış bu lezzetli sebzeyi Romalı hükümdarlar sirke ve balla karıştırarak yermiş. Gerçekten de karaciğerin en iyi dostlarından biri olan enginar, sağlıklı kalmamıza yardımcı oluyor.

Vatanı bazı kaynaklarda Etiyopya olarak belirtilse de enginarın yüzden fazla çeşidi var ve Akdeniz onun evi. Bu bitkinin yabani formları bin yıllardır Anadolu’da yetişir, bilinir. Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni, kanak sakızı gibi çeşitli isimlerle bilinen yabani enginarın yaprakları ve sapları gıda olarak özellikle salata ve çorbalar da kullanılıyor. Hatta İç Anadolu ve Akdeniz’de meyveleri kurutulup dibekte dövülerek kahvesi de yapılıyor. Uzmanlar kenger sakızının dondurma yapımında da kullanılabileceğini söylüyorlar. Ben de en kısa zamanda kenger sakızıyla üretilmiş yerli dondurmaların tadına bakmayı diliyorum. Antioksidan, kan temizleyici olduğu inancı bin yıllardır süren enginar ve yabani formu kengerin bu niteliğini bugün bilim insanları da onaylıyor. Enginarın da kengerin de tarihte bilinen ilk yemeği Mezopotamya topraklarında pişmiş. Çok ilginç bir bilgi daha var; 1920’lerde Ciro Terranova adında bir mafya lideri Newyork’taki bütün enginarları satın almış ve %40 kârla satmış. Hatta enginar tarlalarına saldırılar düzenlemiş. Bunun üzerine enginar satışı bir süre yasaklanmış ama o kadar seviliyormuş ki bu yasak uzun sürmemiş. Gelin bugün, bu kadar hayranı bol enginarla yapılan tariflere bir bakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.,