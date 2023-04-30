Şifa kaynağı enginar

Karaciğer dostu Enginar.
Akdeniz’in lezzetli ve sağlıklı çiçeği enginarın mevsimi geldi de geçiyor bile. Eski çağlardan bu yana özellikle gençlik ve güzellik için kadınların tercih ettiği, hatta Avrupa’da kadınlara yasaklanmış bu lezzetli sebzeyi Romalı hükümdarlar sirke ve balla karıştırarak yermiş. Gerçekten de karaciğerin en iyi dostlarından biri olan enginar, sağlıklı kalmamıza yardımcı oluyor.
ÇORBASINDAN KAHVESİNE KADAR ÇOK ÇEŞİTLİ
Vatanı bazı kaynaklarda Etiyopya olarak belirtilse de enginarın yüzden fazla çeşidi var ve Akdeniz onun evi. Bu bitkinin yabani formları bin yıllardır Anadolu’da yetişir, bilinir. Kenger otu, kenger sakızı, sakız otu, çadır dikeni, kanak sakızı gibi çeşitli isimlerle bilinen yabani enginarın yaprakları ve sapları gıda olarak özellikle salata ve çorbalar da kullanılıyor. Hatta İç Anadolu ve Akdeniz’de meyveleri kurutulup dibekte dövülerek kahvesi de yapılıyor. Uzmanlar kenger sakızının dondurma yapımında da kullanılabileceğini söylüyorlar. Ben de en kısa zamanda kenger sakızıyla üretilmiş yerli dondurmaların tadına bakmayı diliyorum. Antioksidan, kan temizleyici olduğu inancı bin yıllardır süren enginar ve yabani formu kengerin bu niteliğini bugün bilim insanları da onaylıyor. Enginarın da kengerin de tarihte bilinen ilk yemeği Mezopotamya topraklarında pişmiş. Çok ilginç bir bilgi daha var; 1920’lerde Ciro Terranova adında bir mafya lideri Newyork’taki bütün enginarları satın almış ve %40 kârla satmış. Hatta enginar tarlalarına saldırılar düzenlemiş. Bunun üzerine enginar satışı bir süre yasaklanmış ama o kadar seviliyormuş ki bu yasak uzun sürmemiş. Gelin bugün, bu kadar hayranı bol enginarla yapılan tariflere bir bakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.,
Etli enginar
* 4 enginar
* 250 g. kuşbaşı koyun eti
* 1 kuru soğan
* 3-4 diş sarımsak
* 2 limon
* Bir avuç dereotu
* 2 yemek kaşığı tereyağı
* Bir çay kaşığı tuz
* Bir çay kaşığı kişniş
* Bir çay kaşığı karabiber
Enginarları soyup limon ve tuzla ovalım. Soğanı kuş gözü doğrayalım. Bir tencerede önce eti kavurup, sonra soğanı ve tereyağını ilave edelim. Enginarları üç dört parçaya bölüp ekleyelim.Birkaç kez karıştırdıktan sonra baharatları ve suyu ilave edelim.Kısık ateşte 20 dakika pişirelim.Afiyet olsun.
Enginarlı humus
*4 adet çanak enginar
*2 su bardağı nohut
*3-4 diş sarımsak
*1 limon
*Bir çay bardağı tahin
*Bir çay bardağı zeytinyağı
*Yarım çay kaşığı kimyon
*Yarım çay kaşığı sumak
*Bir çay kaşığı tuz
Bir gece önceden nohutu ıslatalım. Islatttığımız nohutun kabuklarını soyalım. Sarımsakları, tahini, limon suyunu, zeytinyağı, baharat ve tuzu ilave ederek nohutu mutfak robotunda ezelim ve macun haline getirelim. Enginarı limonla ovup az su ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirelim. Daha sonra tavada az yağ ile hafifçe ısıtarak, her yanının yağa bulanmasını sağlayalım.Hazırladığımız humusu enginarlara doldurarak servise alalım. Afiyet olsun.