İlaçsız yaşamak şu çağda pek mümkün değil gibi. Hepimiz böyle düşünürüz. Birçoğumuzun da ufak tefek hastalıklar için yıllardır kullandığı ilaçları vardır. Bir anlamda ilaçlara bağımlı yaşıyoruz. Oysa ki İlaçsız Yaşam, Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi, Mutluluk Kürleri, Diyabet, Zayıflama Kürleri kitaplarının yazarı Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş tam da bunun aksini öne sürüyor. Mutluluk Kürleri 2'yi Hayykitap'tan yayınlayan Aktaş, çaresiz olunmadığını, çözümün mutfağımızda, doğada, bizim elimizde olduğunu vurguluyor. Mutfaklarda olması gereken 10 süper besin, 7 şifalı bitki, baharat yolu başlığında 9 baharat, içerikleri ve sundukları faydaları bir bir anlatan Aktaş, 'Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin 8 altın kuralı' ve 'Ekmeksiz hayatta kalma kılavuzu' ile bizler için sağlıklı bir yaşam rehberi sunuyor.

İLAÇLAR İYİLEŞTİRMİYOR

Mor kitapta insanlara çare vermek isteğini kaydenen Aktaş, “Çünkü insanları çaresiz bırakıyorlar. Umutsuz ve sağlıksız bırakıyorlar. Mutsuz olmamız için her şeyi yapıyorlar. Önce gıdamızı bozdular. Tohumlarımız bozuldu. Tarım ürünleri bozuldu. Bozulan gıda sağlığımızı bozdu. Yetmedi, iyileştirmeyen ilaçları ömür boyu kullanmamız için bize sattılar. Her birimizin evinde, cebinde bir ton ilaçla yaşıyoruz. Ömür boyu kullanmaya mahkumuz. Ne alerji ne tansiyon ne diyabet iyileşiyor ilaçlarla. Ama ben mutlu olmanız için bu kitabı yazdım” diyor.

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ

Bu kitabın farkının ne olduğunu ise şöyle anlatıyor Aktaş, “Biz bu kitaptan neden hasta oluğunuzu anlatıyoruz. Bizi hasta eden olağan şüphelilerden bahsediyoruz. Glutenden, karbonhidratlardan, şekerden, ağır metallerden, gıda endüstrisinden... Bizi gıdalarla nasıl hasta ettiklerini anlatıyoruz. Sonra da çaresini gösteriyoruz. Şifa mutfağımızda, soframızda. Şifa evde mayalanan yoğurtta. Şifa doğru tarım ürünlerinde. Mutfağımızı nasıl şifa kaynağına dönüştüreceğinizi anlatıyoruz. Sofranızı düzeltirseniz hastalıklardan korunursunuz. Mor kitap şifanın kitabı.”

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Aktaş’tan mutluluk kürü

“Artık sağlığınızın bozulduğunu gördükçe karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Biz bu kitabı sizi mutlu etmek için yazdık. Çaresiz değilsiniz. Çözüm mutfağınızda, doğada, çözüm sizde. Çözüm bu mor kitabın sayfalarında” diyen Aktaş’tan mutluluk kürü tarifi:

MALZEMELER: 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı lavanta

HAZIRLANIŞI: Bitkileri porselen ya da cam bir bardağa koyun. Üstüne kaynar su ekledikten sonra ağzını kapatın. 5-10 dakika demlendikten sonra için. Günde 3 bardak içebilirsiniz.