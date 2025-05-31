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Sigara bırakma polikliniklerinde 3,8 milyon kişiye destek sağlandı

Sigara bırakma polikliniklerinde 3,8 milyon kişiye destek sağlandı

15:0331/05/2025, Cumartesi
AA
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 3 milyon 801 bin 962 muayene gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 3 milyon 801 bin 962 muayene gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 3 milyon 801 bin 962 muayene yapıldı.Hekimlerin muayenesi ve değerlendirmesi doğrultusunda 1 milyon 538 bin 45 kişiye farmakolojik destek sağlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 3 milyon 801 bin 962 muayene gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 32'sine sahip 23 ülkede yaşayan insanlar, sigara bırakma hizmetlerinin maliyeti tamamen veya kısmen karşılanan kapsamlı bırakma hizmetlerine erişebiliyor. Türkiye de bu hizmetlere erişimin tam olarak sağlandığı ülkeler arasında yer alıyor.

"31 Mart Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye'de tütün kullanımını bırakmak isteyen vatandaşlara "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" ve "Sigara Bırakma Poliklinikleri" aracılığıyla ücretsiz destek sağlanıyor.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nda 7/24 canlı destek

Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı bırakmak isteyen bireyleri yaptığı görüşmelerle bu yönde girişimde bulunmaları için teşvik ediyor.

Hattın 7 gün 24 saat kesintisiz sağladığı canlı destekle sigara bırakma kararı alan kişilere süreç boyunca rehberlik yapılarak, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle başa çıkmalarına yönelik davranış değişikliği konularında danışmanlık hizmeti veriliyor.

ALO 171'i arayan kişilere, nikotin bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla bir test uygulanıyor. Elde edilen sonuca göre kişiye özel sigara bırakma planı oluşturuluyor ve sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleriyle sağlık birimleri hakkında bilgi aktarılıyor.


1 milyon 538 bin 45 kişiye farmakolojik destek sağlandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki hastaneler, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) başta olmak üzere çeşitli sağlık kurumlarında yer alan 585 sigara bırakma polikliniği aracılığıyla hizmet sunuyor.

Bu polikliniklerde verilen hizmetler, konuya özel eğitim almış hekimler tarafından yürütülüyor. Sigara bırakma polikliniklerinde 54 bin 565'i bu yıl olmak üzere 2010'dan bu yana toplam 3 milyon 801 bin 962 muayene gerçekleştirildi.

Polikliniklerde, hekimlerin muayene ve değerlendirmeleri doğrultusunda 1 milyon 538 bin 45 kişiye Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanan ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlarla farmakolojik destek verildi.
Bu destek, şiddetli nikotin yoksunluk belirtileri gösteren ya da sigara bırakma sürecindeki fizyolojik zorluklarla baş etmekte zorlanan bireyleri hedef alıyor.



#31 Mart Dünya Tütünsüz Günü
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