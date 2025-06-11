Sihirli Kalemler kitabına imza günü

Öğrencilerin şiirleri, resimleri ve hatıralarının yer aldığı kitap için okul bahçesinde imza günü düzenledi. Öğrencilerin tek tek imzaladığı ve Türkiye’de başka bir örneği bulunmayan kitap, velilerden de tam not aldı. Proje sorumlularından sınıf öğretmeni Zeynep Özcan, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne geçiş ile birlikte öğretmen arkadaşlarımızla neler yapabileceğimizi düşündük. Keşfedilmeyi bekleyen çocukları keşfetmek adına böyle bir kitap çıkarmayı planladık. Çocuklarımız sadece hikâye ve şiir yazmasınlar, aynı zamanda bunları resmetsinler istedik” diyerek projeyi anlattı.