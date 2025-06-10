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Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası

Tarihin ve doğanın kucağında: Irınkara Mağarası

09:1610/06/2025, Salı
IHA
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Irınkara Mağarası
Irınkara Mağarası

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Yücebelen köyünde Munzur Sıra Dağları'nda kanyonların arasında eşsiz bir manzara sunan Irınkara Mağarası, görüntülendi.

Tarihin ve doğanın kucağında Irınkara Mağarası, eşsiz bir doğa manzarası ve sessizlik sunuyor. Munzur Sıra Dağları'nda dış dünyadan uzak adeta saklı cenneti andıran Irınkara Mağarası, görüntü yönetmeni Muhammed Kösen ekibi tarafından görüntülendi.


Erzincan'ın Kemah ilçesi Yücebelen köyünün kanyonları arasında yüksek bir konumda yer alan mağaranın içerisinden Yücebelen Çayı'nın huzur veren sesi yankılanıyor. Yaz aylarında serin kalabilen mağara, doğaseverler ve fotoğraf meraklıları için unutulmaz anlar yakalama fırsatı oluşturuyor. Tarihi bir sığınak olarak kullanılmış olan Irınkara Mağarası, ziyaretçilerine dağ keçilerini izleme ve kanyonlar arasında doğa yürüyüşü yapma imkanı da sunuyor. Tırmanış tutkunları için mağaranın bulunduğu kanyon, yüksekliği ve dik yapısıyla mükemmel bir tırmanış rotası oluşturuyor.


Yücebelen köyü muhtarı, "Köyümüzde birçok eski yer, kalıntı, mağaralar, kanyonlar, doğa güzelliği bulunmakta. Buralara gezmek isteyen herkesi davet ediyoruz" dedi.



#ırınkara mağarası
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