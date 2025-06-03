Urartu mağaralarında mikro kumlama yöntemiyle temizlik yapıldı

Çemişgezek ilçesinin Tağar Vadisinde Urartular dönemine ait 'İn Delikleri' bir diğer ismiyle 'Derviş Hücrelerinin' iç ve dış kısımları sprey boyayla yazılar yazılıp, görsel kirlilik oluşturan tarihi yapı, Çemişgezek Kaymakamlığının girişimleriyle temizlendi. Çemişgezek Kaymakamlığı koordinasyonunda Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tunceli Müzesi uzmanları ile Diyarbakır Restorasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü uzmanlarının da katkılarıyla mikro kumlama tekniği ile Urartular dönemine ait İn Deliklerinin temizlik çalışması tamamlandı.

Turizme kazandırılması için büyük çabalar gösterilen Urartu Mağaralarının kirletilmemesi için uyarılarda bulunan Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, "Yapılan asma köprü, aydınlatma, kafeterya ve yürüyüş yolu ile birlikte, tarihi eserin üzerindeki sprey boyayla yapılan kirlilik ortadan kaldırılarak görülmeye hazır hale getirildi. Bu çalışmalar için büyük emekler verildi. İlçenin geleceğine ve tarihe olan saygı için vatandaşlarımızın bu alanları korumalıdır. Yakın zamanda alanı kirlettikleri tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır" dedi.