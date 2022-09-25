Şiir Hattı kuruluyor

Kamusal alana yayılacak program kapsamında, kentin birçok farklı noktasında Performistanbul iş birliğiyle Şiir Hattı okuma performansları gerçekleştirilecek. Performanslar 20 Kasım’a kadar Gülhane Parkı’ndan Ortaköy Meydanı’na, Moda Sahili’nden İstiklal Caddesi’ne, Sarayburnu ve Beşiktaş kayalıklarından Bebek Parkı’na, Kadıköy-Beşiktaş Vapur Hattı’ndan Gezi Parkı’na birçok farklı noktada gerçekleştirilecek. Şiir Hattı’nda yer alan tüm mekânların listesine ve Şiir Hattı çerçevesinde şiir çevirisi üzerine gerçekleştirilen kapalı bir oturumun kayıtlarına, şiir ve baskı, şiir ve deney, şiir ve kuşku gibi konularda Nostalji Kitap&Kafe’de veya çevrimiçi düzenlenen panellere dair güncel bilgilere https://bienal.iksv.org/tr/17b... adresinden ulaşılabilir.