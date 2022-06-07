Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Şiir Hatları Treni” menziline ulaştı. TCDD ile Fatih, Altındağ ve Mamak belediyelerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik için tarihi Sirkeci Garı’ndan yola çıkan Şiir Hatları Treni, dün sabah saatlerinde Ankara’ya vardı.

Dokuz saatlik tren yolculuğunda şairlerden Alphan Akgül, Şiirde Görsel Düşünce, Zeynep Tuğçe Karadağ, Şiir ve Hikaye, Baki Asiltürk, Şiir İncelemesi, Ercan Yılmaz, Şiirde Metinlerarasılık ve Zeynep Arkan, Şiirde İmge ve anlam konusunda öğrencilerle atölyeler yaptı.

‘Satırbaşı Ankara’da buluştular

Trende 4’ü yabancı olmak üzere 15 şair vardı. Trendeki şairlerden Şiir Sokakta hareketinin kurucusu Meksikalı Şair Armando Alanis, çok farklı yerlerde şiir okuduğunu ama trende daha önce hiç okumadığını söyledi. Alanis, yolculuk sonrası Ankara Mamak’taki Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin duvarına “Şiir yoksa şehir de yok” yazısını yazdı.

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Şairler daha sonra Başkent Ankara’nın romanlardan yayınevlerine, dergilerinden kültür yayınlarına yüz yıllık entelektüel birikiminin izini süren bir belgesel niteliğindeki ‘Satırbaşı Ankara’ sergisinin açılışına katıldı. Küratörlüğünü Lütfi Şen’in yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara’daki sergide, açılış konuşmalarından sonra şairler şiirlerini Ankaralılar için okudu. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Satırbaşı Ankara’ sergisi, 20 Haziran’a kadar ziyaretçilerle buluşacak.