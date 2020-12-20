Şile beziyle dünyaya selam

İstanbul’un tek coğrafi işaret ürünü olan Şile Bezi, ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile yepyeni bir projeyle dünyaya tanıtılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda ve Şile Belediyesi tarafından geliştirilen bu çok özel proje kapsamında, köylerde dokuma tezgahlarında üretilen; kadınların el emeği, göz nuru ve geçimlerinin bir parçası olan Şile Bezi, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile güncelleştirilerek, yepyeni bir koleksiyona dönüşüyor.

Türkiye’yi dünyaya dokuma sanatı ile tanıştıran Fırat Neziroğlu şimdi ise dünyaya Şile bezini tanıtmak için yola çıktı.

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GELENEKSELİ BELGESELE TAŞIDIK

“Şile İlçesinin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan Şile Bezi geleneksel dokuma formlarını koruyarak geleceğin yeni nesil dünya düzeninde yerini alacak ve çok özel bir forma dönüşecek” diyen Fırat Neziroğlu, şöyle devam ediyor: “Köylerde kadınlarımızın elinde büyük emekle şekillenen Şile Bezini yepyeni dokunuşlarla koleksiyona dönüştürmek istiyoruz. Gelenekseli güncele taşımak ve dünyaya tanıtmak en büyük dileğimiz. Bir yandan unutulmaya yüz tutan teknikleri kadınlara öğreterek istihdam yaratacağız, diğer yandan güncellenen tekniklerle koleksiyona dönüşecek bu emekleri dünyaya sunma fırsatı yakalayacağız .Bu çok özel hikayeyi anlattığımız İngilizce Türkçe bir sanat videosu ile dünyaya açılacağız.” Büyük emekle hazırlanan tanıtım videosunun önümüzdeki günlerde Trt belgeselde de yayınlanacağı müjdesini veren Neziroğlu şunları ekliyor: “Koleksiyon oluştuğunda ilk kez bu kadar özel bir kumaş Türkiye imzası ile bir sanat eserine dönüşecek.”

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SIFIR ATIK PROJEYLE GEÇMİŞE YOLCULUK YAPTIK

Fırat Neziroğlu, daha önce yaptığı ve büyük ses getiren işleriyle ilgili de şunları dile getiriyor: “Geçtiğimiz yıl Covid öncesi Contemporary İstanbul’un en konuşulan eserine sahip olmaktan onur duydum. Düşünün ki, Anadolu’da kilimlerdeki dokumalar ev yaşantısının sessiz dilidir. O motifler; o evdeki mutluluğun yada mutsuzluğun simgelerini taşır. Bu gelenek aslında evlerde atılan dokuma motiflerinin temel taşlarını da oluşturmuştur .Ev de kumaş artıklarından yapılan paspaslar, şimdi yaptığımız Sıfır Atık Projesinin geçmişidir diyebilirim.3 Havalimanı açılışında Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yaptığımız Sıfır Atık ve sürdürülebilir gelecek yaklaşımlarını içeren Anadolu’nun kalbi Yen defilemiz aslında Anadolu insanının kalbine bir göndermedir.”

Her güne yeni bir tasarım

Tasarım farkındalığını artırmak ve nitelikli tasarımın üretilmesine zemin hazırlamak için farklı alanlarda çalışmalar yürüten Türkiye Tasarım Vakfı; tasarım dünyasında var olan kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmayı ve bir seçki halinde tasarımcılara sunmayı hedefleyerek yerli ve yabancı birçok içeriği barındıran iskele.co’yu hayata geçirdi. iskele.co’nun video arşivinde; gelecek ve inovasyon, grafik tasarım, mimari, moda, portreler, sanat, şehir ve ürün olmak üzere 8 farklı başlıkta içerikler bulunuyor. Aynı zamanda belirli konuları gündeme getiren videolar listelenerek tasarımcılarla buluşturuluyor. Her 20 günde bir, belirli bir konu için özel olarak hazırlanan listeler başta tasarımcılar ve tasarım öğrencileri olmak üzere tasarıma ilgi duyan herkes için detaylı bir arşiv sunuyor. Her gün paylaşılan yeni içeriklerden haberdar olmak için iskele.co web sitesini ziyaret edebilir, Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

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GELECEK KUŞAKLARA MİRAS BIRAKACAĞIZ

Projenin yürütücüsü Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Projeyi şöyle anlatıyor:

Şile Bezi İstanbul’un tek coğrafi işaretli ürünüdür. Bu yüzden gelecek kuşaklara miras kalmasını ve yöremizdeki kadınlarımıza bir ekonomik kazanım sağlayabilmeyi amaçlıyoruz. Bugün bu projeyi, İstanbul Kalkınma Ajansı marifetiyle hayata geçirdik. 70’li yıllarda ülkemizin en büyük ihracat kalemi olan Şile Bezi’ni, geleneksel yöntemlerine sadık kalarak, ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun dokunuşlarıyla bir yaratıcı endüstri ürünü haline getireceğiz. Proje kapsamında mahallelerimizde, sokaklarımızda el tezgahlarının seslerini yeniden duyuracağız. İlk etapta 4 atölye ve 80 tezgah ile yaklaşık 200 kadınımızın katılımıyla başlayacak olan projemizi, tüm mahallelerimize yayarak büyük bir üretim hareketi sağlamayı planlıyoruz. Proje kapsamında üretim bandımızı oluşturacak atölyelerimizin kurulum çalışmalarına başladık, sonrasında ise projemiz ayrı bir “Tasarım Merkezi” ile taçlanıyor olacak. Kadınlarımızın dokuduğu bu el emeği, göz nuru ürünler ekonomilerine destek sağlarken, Şile Bezi dünyanın önemli moda organizasyonlarında boy gösterecek. Bu yaz bir aksilik olmazsa “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” ürünleri uluslararası Fashion Week’lerde sergilenecek. Doğala dönüş trendinin moda sektöründeki yansıması olabilecek bir ürün olan Şile Bezi’ni dünya pazarında söz sahibi olan, tercih edilen ve aranan bir ürün olmasını sağlamak, bizlerin en büyük hayali ve hedefi.İstanbul’un tek coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi’ne, geliştirilen bu proje ile ilk günden büyük bir heyecanla sahip çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı yöneticilerimize, proje ortağımız olan Işık Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüze Şile halkı ve Şile Bezi emektarları adına teşekkür ediyorum.”

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