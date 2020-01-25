Hayat Şimdi iyilik sırası bende
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Şimdi iyilik sırası bende

Halı saha buluşmalarını iyilik hareketine dönüştüren bir grup arkadaş, kurdukları Güzel İşler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nde sokakta yaşayan evsizlerin giyimden duş imkanına kadar birçok ihtiyacını karşılıyor. Berber dükkanında ihtiyacı olanları ücretsiz tıraş eden dernek gönüllüsü Suriyeli Ahmed Mater de “Türkiye kapılarını bize açtı, şimdi iyilik sırası bende” diyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriyeli Ahmed Mater
Suriyeli Ahmed Mater

Bayrampaşa’da her hafta halı saha maçında buluşan bir grup arkadaşın kurduğu Güzel İşler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, sokakta yaşayan evsizlerin giyimden duş imkanına kadar birçok ihtiyacını karşılıyor. Her salı halı saha maçlarında, kimi zaman da sohbet ortamlarında buluşan arkadaş grubu, Darülaceze sakinlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirmeye başlarken, “güzel işler” yapmak için kolları sıvadı. 2016 yılında sokaktaki evsizlere çorba ve temiz kıyafet dağıtmaya başlayan grup, daha sonra mahallelerindeki yoksul ailelere de yardımda bulundu. Hiçbir kurum ya da kuruluştan destek almadan yardımlarını sürdüren yardım gönüllüleri, gelen bağışların ve giderlerin kayıt altına alınması maksadıyla 2017’de Güzel İşler Eğitim ve Yardımlaşma Derneğini kurdu. Derneğin ilk icraatı sokakta temizlenme imkanı bulamayan evsizlere yönelik oldu.

016 yılında sokaktaki evsizlere çorba ve temiz kıyafet dağıtmaya başlayan grup, daha sonra mahallelerindeki yoksul ailelere de yardımda bulundu.

BATTANİYE YARDIMI DA YAPIYORLAR

Gönüllüler evsizlerin en büyük sorununa kalıcı çözüm üretmek için Bayrampaşa’da içerisinde elektrikli şofben bulunan bir iş yeri kiraladı. Aynı zamanda derneğin faaliyet binası olan iş yerine kentin dört bir yanından gelen evsizler burada karınlarını doyurup sıcak çay içme fırsatı bulurken, bazıları da gönüllülerin sohbetlerine dahil oluyor. Temizlik günü olarak belirlenen cumartesi günleri derneğe gelen evsizler, kirli elbiselerini gönüllülere teslim ederek sırayla duşa giriyor, kişisel bakımlarını yaptıktan sonra da istedikleri temiz kıyafet, iç çamaşırı ve ayakkabıyı giyerek dernekten ayrılıyor. Evsizlerin elbiselerini makinede yıkayarak kurutan gönüllüler, isteyen ihtiyaç sahiplerine battaniye yardımı da yapıyor.

PARAM VARSA VERİRİM, TIRAŞ EDERİM

  • Derneğin gönüllülerinden Emrah Keser, “Kimseden destek almadan tamamen imece usulü 10-15 arkadaş bir araya gelip bu ailelere yardım yapmaya başladık” diye konuştu. İyilik yapmak için beklememek gerektiğini söyleyen Keser, şunları söylüyor: “Birine yardım etmek istiyorsanız illaki Güzel İşler Derneği’ne gitmenize gitmeye gerek yok. Alırsınız çorbanızı, sandviçinizi, meyve suyunuzu. Bir hastanenin aciline, parklara, bahçelere gidersiniz. Selam verip ikramda bulunursunuz.” Suriye’nin Halep kentinden ülkesindeki iç savaş dolayısıyla ailesini de yanına alarak Bayrampaşa’ya yerleşen ve bir berber dükkanında çalışmaya başlayan Ahmed Mater, “Derneği, Facebook’ta gördüm. Baktım hayır işi, beğendim. Ben de yardım etmek istedim. Ne kadar fakir ve evsiz varsa ben tıraş etmek istedim. Allah için yaptım. Bir de Türkiye kapılarını açtı bize, burada hayır işi varsa ben de yer almalıyım. Şimdi iyilik sırası bende. O yüzden ne kadar fakir varsa yardım etmek istiyorum. Param varsa veririm, tıraşını ücretsiz yaparım” diyor.

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